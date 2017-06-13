Трамп привлек разведку США к расследованию слежки во время выборов в 2016 году

Белый дом поручил спецслужбам оказать содействие генпрокурору США в расследовании обстоятельств слежки за окружением Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс. Кроме того, глава государства разрешил Минюсту рассекретить любую информацию, затрагивающую это расследование. Ранее стало известно, что члены команды Трампа могли попасть под наблюдение в преддверии выборов 2016 года. Президент США считает причастных к этому виновными в госизмене. Как отмечают политологи, Республиканская партия намерена обвинить демократов в политической игре, то есть использовать против оппонентов их же тактику.

Глава Белого дома Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую спецслужбы вели во время президентской кампании 2016 года.

В заявлении пресс-службы Белого дома говорится, что соответствующая рекомендация поступила от самого генпрокурора США. Трамп разрешил Минюсту США рассекретить любую информацию, касающуюся этого расследования.

«Генпрокурору также были делегированы все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию, в соответствии с давно установленными стандартами обработки секретной информации», — говорится в документе.

Отмечается, что расследование должно помочь американцам выяснить правду о тех событиях и «восстановить доверие к государственным институтам».

Ранее выяснилось, что во время президентской кампании 2016 года некоторые члены команды Трампа попали под наблюдение спецслужб. Как утверждается, это произошло случайно — слежка якобы велась за иностранцами, которые вступали в контакт с окружением будущего главы государства.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что может быть рассекречена любая информация, которая касается изучения обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Напомним, в мае 2017 года в США стартовало расследование Мюллера. Он должен был установить, вступал ли штаб Трампа в сговор с российскими властями. Команда спецпрокурора включала десятки агентов ФБР, которые провели 500 обысков и опросили порядка 500 свидетелей.

В марте 2019 года стало известно, что расследование завершено. Из направленного в конгресс заключения следовало, что признаков связей предвыборного штаба действующего президента Трампа с Россией не обнаружено.

Президент США Дональд Трамп считает, что наблюдение за его штабом было санкционировано администрацией Барака Обамы. Напомним, предыдущий глава государства, будучи демократом, поддерживал в ходе предвыборной гонки Хиллари Клинтон.

Трамп заявил, что причастных к организации слежки за его штабом в 2016 году агентов ФБР следует посадить в тюрьму. Глава Белого дома расценил их действия как госизмену.

«Ничего подобного никогда не происходило в американской политике. Очень плохая ситуация. За госизмену полагаются длительные тюремные сроки, а это была госизмена», — написал Трамп в Twitter 17 мая.

Незадолго до этого стало известно, что генпрокурор США Уильям Барр дал поручение исследовать обстоятельства, при которых было инициировано расследование о предполагаемом сговоре Трампа с Россией. Как заявил Барр в интервью The Wall Street Journal, в тот момент мощь государства «использовалась для шпионажа за американскими гражданами».

В рамках нового расследования генпрокурор США взаимодействует с директором ЦРУ Джиной Хэспел, главой ФБР Кристофером Рэем и руководителем Национальной разведки Соединённых Штатов Дэниелом Коутсом.

Ещё в марте 2017-го Дональд Трамп заявил, что администрация президента Барака Обамы организовала прослушку его офиса во время президентской кампании в 2016 году.

Занимавший в то время пост главы ФБР Джеймс Коми в ходе слушаний в сенате заявил, что у ведомства нет доказательств прослушки офиса Трампа. Однако несколько дней спустя глава комитета палаты представителей США по разведке Девин Нуньес заявил, что с ноября 2016 года по январь 2017-го переговоры команды Трампа были по неосторожности собраны в рамках легальной программы внешней разведки США.

«Я видел доклады разведслужб, которые ясно показывают, что за избранным президентом и его командой наблюдали. Но это совершенно не связано с каким бы то ни было расследованием», — заявил в марте 2017 года Нуньес. Он уточнил, что в полученных материалах не было свидетельств сотрудничества Трампа с Россией.

Кампания против Трампа велась ещё до выборов, но она оказалась недостаточно серьёзной, чтобы помешать ему стать президентом, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Трамп демонстрирует, что он своих противников может пугать тем же оружием, которым его пугали всё это время. Он пытается демонстрировать, что идёт до конца и его ничто не может остановить», — сказал Брутер.

Он добавил, что кампания против Трампа продолжалась и после выборов. По мнению политолога, расследование Мюллера указывает именно на это обстоятельство.

«Эта история должна была остановить Трампа. Но с самого начала было понятно, что нет никаких доказательств и для президента она ничем серьёзным не закончится. Было понятно, что миссия носит искусственный характер, она должна была напугать Трампа», — считает Брутер.