ЕК рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении этих стран в состав Евросоюза

Начало процесса включения Албании и Северной Македонии в состав Евросоюза является политическим решением для данной общеевропейской организации – считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Константин Камкин.

Отметим, что Еврокомиссия сегодня дала рекомендацию начать переговоры по вступлению Албании и Северной Македонии в состав Евросоюза. Это не значит, что данное событие произойдет уже завтра, но это подтверждает начало интеграционного процесса.

В то же время, непонятно, зачем Евросоюзу Албания и Северная Македония – во-первых, у общеевропейской организации существует большое число стратегических проблем в виде Brexit, беженцев и сравнительно невысокого экономического роста, особенно в странах еврозоны.

Во-вторых, в Евросоюзе и так имеется огромный дисбаланс в экономическом развитии и доходах даже между странами Западной и Центральной Европы – те же Венгрия и Польша продолжают значительно уступать Австрии и Германии, не говоря уже о таких участниках общеевропейского объединения, как Румыния и Болгария, в отношении которых сегодня ограничена даже свобода перемещения трудовой силы.

Именно поэтому канцлер ФРГ Ангела Меркель предложил Евросоюзу стратегию «разных скоростей».

В-третьих, экономическое развитие Северной Македонии – эта бывшая югославская республика изменила свое название для вступления в НАТО вследствие претензий Греции на историческое название «Македония», и особенно Албании находится на невысоком уровне.

Албания, где до 1991 года правил ортодоксальный коммунистический режим, жестче которого была только система правления в Северней Корее, до «успехов» таких новых государств Европы, как Молдавия и Украина, считалась самой бедной страной старого континента.

«Сегодня Запад постепенно переходит от старого главного принципа европейской безопасности, а именно недопущения какого-либо военного конфликта на старом континенте, к политике расширения и продолжает брать под контроль новые страны», - заключает Камкин.

Здесь нужно отметить, что Албания с 2009 года является членом НАТО, а Северная Македония проходит сейчас процесс вступления, что, в частности, и прослеживается на примере манипуляций со сменой названия. Так что, эти страны давно находятся в западной орбите, а главный вопрос заключается в том, зачем это нужно Брюсселю, ведь Евросоюз в первую очередь является экономическим союзом.

«Перед нами стратегия политического мессианства, поскольку логика бюрократов в Брюсселе заключается в том, что Евросоюз является безальтернативным интеграционным объединением, который обязан включить в себя, как можно большее число государств, как Европы, так и не только – достаточно вспомнить хотя бы программу Восточного партнерства», - констатирует Камкин.

Напомним, что программа Восточного партнерства адресована шести бывшим советским республикам, а именно Белоруссии, Украине, Молдавии, Грузии и Азербайджану, причем это привело к значительным результатам – в частности, к украинским событиям 2014 года.

«Соответственно, перед нами чисто политическое решение, в рамках которого экономическое состояние данных государств не учитывалось. Безусловно, ни Северная Македония, ни Албания не дотягивают до базовых критериев Евросоюза», - резюмирует Камкин.

Как замечает эксперт, в Албании и Северной Македонии существует огромное количество проблем, и они прекрасно известны Брюсселю, поэтому перед нами не решение одного дня, а четкая стратегическая линия, направления на достижение геополитических задач Запада.

«Евросоюз шел к этому решению не один год, для чего и было проведено большое количество консультаций и переговоров, причем на самых различных уровнях. К тому же, здесь идет разговор о государствах, которые раньше, тем или иным путем, входили в Социалистический блок – так что, тренд на расширение НАТО и Евросоюза за счет подобных государств сохраняется», - заключает Камкин.

По словам Александра Константиновича, вхождение Северной Македонии и Албании в состав Евросоюза не прибавит данному объединению ни экономической мощи, ни прочности конструкции, зато эти государства принесут с собой Брюсселю свои внутренние проблемы.

«Единственное, что негативный эффект не будет особенно большим, поскольку данные государства являются карликовыми по сравнению с Германией, Францией и даже Швецией и Польшей, поэтому ЕС сможет их без особых проблем переварить», - констатирует Камкин.

Тем более, большое количество выходцев из этих государств и так давно работает и живет в Европе – достаточно посмотреть на европейские спортивные сборные, в которых очень много албанцев и югославов. Так что, в Евросоюзе к этим людям давно привыкли.

В результате, эти государства станут легальными экспортерами рабочей силы и получателями европейских дотаций. Такая же модель сегодня действует, например, и в странах Прибалтики. Кроме того, за ними останутся какие-то элементарные ниши в экономике Евросоюза.

«Больших миграционных рисков принятие таких карликовых стран в Евросоюз с собой не несет – это скорее вектор политической составляющей европейских элит, что, естественно, не имеет ничего общего со здравым экономическим смыслом», - резюмирует Камкин.

И это еще не предел – Евросоюз будет развиваться и дальше, хотя, вероятно, и обойдет такие государства, как Турция и Украина.