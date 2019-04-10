Израильский парламент объявил о самороспуске, и теперь страну впервые в истории ждут повторные выборы. Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство в отведенный законом срок 42 дня — премьер не договорился с союзниками о формировании коалиции. Выборы создают проблемы для Израиля, так как обойдутся в миллионы долларов, а также для самого Нетаньяху, против которого ведется расследование по делу о коррупции.

В связи с тем, что в отведенный срок в 42 дня срок лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство, большинство кнессета приняло решение о роспуске парламента. Новые выборы пройдут 17 сентября.

Выступив с законопроектом о роспуске парламента, «Ликуд» решила сыграть на опережение, чтобы не дать президенту страны Реувену Ривлину предложить сформировать правительство оппозиции.

Основной проблемой, которая привела к кризису, стала невозможность Нетаньяху договорится с партнером — лидером партии «Наш дом — Израиль» Авигдором Либерманом.

Конфликт возник из-за нежелания Нетаньяху поддержать предложение Либермана выступить с законом, который дал бы возможность призывать в армию ортодоксальных евреев.

Вопрос о призыве евреев-ортодоксов в армию был одним из пунктов программы партии Либермана, который ранее занимал пост министра обороны в правительстве Нетаньяху. Без голосов партии «Наш дом — Израиль» возможности сформировать правительство нет. Нетяньяху не соглашается с подобным законом, так как в его коалиции находятся ортодоксальные еврейские партии.

Оба политика обвинили в сложившейся ситуации друг друга. Нетаньяху назвал Либермана «леваком», который привел к развалу коалиции. Он также заявил, что Либерман обманул своих избирателей и не сможет получить больше голосов на новых выборах.

Партия Либермана, действительно, выступила на выборах не лучшим образом и сумела провести в парламент лишь пять депутатов. Либерман же заявил, что вина за новые выборы лежит на «Ликуд».

Стоит отметить что отношения между двумя политиками никогда не были гладкими: незадолго до предыдущих выборов Либерман ушел с поста главы военного ведомства, так как заявил о своем несогласии с политикой перемирия с радикальной группировкой ХАМАС: «Сейчас мы, как государство, покупаем кратковременный покой, и платой за это будет долгосрочный вред национальной безопасности», — говорил он, объявляя о своей отставке.

Новые выборы пройдут в сложной обстановке — минфин страны заявил, что в казне нет средств на проведение кампании.

Издание The Jerusalem Post незадолго до заявления о новых выборах опубликовало статью, где было отмечено, что новые выборы обойдутся в $130 млн.

Пока неясно, каковы шансы Нетаньяху удержаться у власти — избиратели, которые видели в премьере сильного политика, могут в этот раз выразить ему недоверие, демонстрируя таким образом раздражение его действиями. Может сработать и определенная усталость от Нетаньяху, для которого эти досрочные выборы будут шестыми по счету.

В сложной ситуации находится и Нетаньяху, против которого могут быть выдвинуты обвинения в коррупции, о чем ранее заявлял прокурор Израиля. Слушания ожидаются в октябре.

В то же время Нетяньяху пользуется популярностью в консервативных кругах благодаря своей жесткой позиции в отношении палестинцев. «Он верит в управление конфликтом, отрицая возможность его урегулирования», — отмечала в недавней статье на сайте Московского центра Карнеги израильский политик и депутат кнессета Ксения Светлова.

Новые выборы могут сыграть на руку главным оппонентам Нетяньяху из левой партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганца. На предыдущих выборах эта партия, которая сделала упор на социальную повестку и получила одинаковое количество мандатов с «Ликуд» однако правые имели больше коалиционных партнеров. Представляющий партию «Кахоль-Лаван» политик Яир Лапид заявил, что новые выборы — это «кража демократии».

Издание The Washington Post назвало новые досрочные выборы «беспрецедентными» и отмечает, что

они отодвигают обсуждение плана ближневосточного урегулирования, который продвигают США.

Ответственным за него назначен Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. Как отмечало издание Times of Israel, план предусматривает массированную экономическую помощь палестинским территориям, однако, скорее всего, не будет включать в себя создание Палестинского государства.

По мнению ведущего эксперта Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодора Карасика, в случае с Нетаньяху действует правило «никогда не говори никогда». При любом политическом раскладе, говорит эксперт, Израиль «будет продолжать то, что он делает лучше всего, а именно защищать свой суверенитет любой ценой».