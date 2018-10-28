В Греции проходит второй тур выборов в местные органы

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал проходящий в воскресенье в стране второй тур выборов в местные органы критически важным и призвал избирателей сделать выбор в пользу прогрессивных кандидатов в мэры и губернаторы. С этим заявлением глава правительства выступил на избирательном участке после того, как опустил свой бюллетень в избирательную урну. Первый тур выборов проходил в стране 26 мая одновременно с выборами в Европейский парламент.

«Мы сегодня призываем граждан избирать прогрессивных кандидатов в мэры и губернаторы регионов во всех местах, где проводятся выборы, прогрессивных кандидатов, [настроенных] против представителей консерваторов, а также [избирать] мэров и губернаторов регионов, обладающих авторитетом и серьезностью для решения возросших проблем, с которыми сталкиваются местные сообщества», - подчеркнул премьер, партия которого вышла на выборы в рамках предвыборного объединения «СИРИЗА - прогрессивный альянс».

Ципрас также отметил, что на втором этапе выборов идет голосование за мэров и губернаторов в новой обстановке, когда члены муниципальных и региональных советов уже были избраны в первом туре в соответствии с процентами голосов, которые тогда получили участвовавшие в выборах кандидаты. Поэтому члены этих советов, избранные от разных партий, теперь будут вынуждены сотрудничать друг с другом в ходе своей деятельности и пытаться добиться сближения своих программных установок. «Мы считаем, что эта система будет работать на благо городов, муниципальных образований и регионов, местных общин. Поскольку она будет принуждать мэров и губернаторов приходить к согласию, взаимопониманию в интересах местных сообществ», - подчеркнул глава правительства.

На выборах в муниципальные и региональные органы власти в Греции избираются в общей сложности главы 13 регионов и 332 муниципалитетов на 4 года со сроком полномочий с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2023 года. В ходе первого тура уже были избраны руководители 107 муниципалитетов страны и шести регионов (Центральная Македония, Западная Македония, Фессалия, Эпир, Южные Эгейские острова и Крит). На Крите победил нынешний губернатор острова Ставрос Арнаутакис, пользующийся поддержкой правящей партии СИРИЗА и левоцентристского партийного объединения «Движение перемен» (КИНАЛ), в пяти других регионах - представители главной оппозиционной консервативной партии "Новая демократия". Во втором туре идет голосование за глав 229 муниципалитетов и семи регионов.

Избирательные участки будут работать до 19:00, после чего ожидается объявление первых экзитполов.

При этом ведущие партии страны - правящая Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) и правоцентристская «Новая демократия» - будут использовать результаты выборов в местные органы власти в начинающейся кампании по выборам в главный законодательный орган страны. Премьер-министр Греции уже заявил, что после объявления окончательных результатов выборов в местные органы посетит президента страны Прокописа Павлопулоса с тем, чтобы распустить нынешний состав парламента и провести досрочные общенациональные выборы 7 июля.

Партия «Народное единство» объявила в воскресенье, 2 июня, о решении своего лидера Панайотиса Лафазаниса покинуть пост генерального секретаря этой политической силы. По словам Лафазаниса, он взял на себя ответственность за то, что «Народное единство» получило лишь 0,56% на прошедших 26 мая выборах в Европейский парламент и не завоевало там ни одного места.

В свою очередь левоцентристское партийное объединение «Движение перемен» (КИНАЛ), образованное на базе партии ПАСОК, объявило об исключении из своего национального предвыборного списка экс-главу ПАСОК Эвангелоса Венизелоса, занимавшего ранее в правительствах социалистов посты министров иностранных дел, финансов, национальной обороны, транспорта и связи, юстиции и культуры, печати и СМИ. Венизелос настаивал на том, чтобы он был на первом месте в национальном списке, а нынешний лидер КИНАЛ Фофи Геннимата решила, что список партии на всеобщих выборах возглавит бывший мэр Афин Йоргос Каминис. В ответ Венизелос заявил, что выходит из КИНАЛ и будет независимым политиком.

Некоторые представители греческих политических кругов рассчитывают выдвинуть Венизелоса в качестве кандидата на пост президента Греции, когда истечет в 2020 году пятилетний мандат нынешнего главы государства.