В случае агрессии США, Иран нанесет удар по базам в странах Персидского залива

Ситуация в Персидском заливе продолжает накаляться. Президент США объявил о дополнительной переброске вооруженных сил США, включая современную технику - ЗРК «Пэтриот» и ударные дроны. В официальном заявлении было озвучено, что данные силы предназначены для защиты американских объектов в регионе. В ответ Иран заявил, что в случае агрессии США против Ирана, последний нанесет удар по американским базам в странах Персидского залива.

Отправной точкой для рассмотрения следует считать 1921 год. Тогда в результате переворота власть в Персии (так до 1935 года назывался нынешний Иран) захватил Резахан, низложивший династию Каджаров и провозгласивший себя Реза-шахом Пехлеви. Он начал проводить реформы по перевооружению армии и флота, достигнув в этом деле некоторых успехов. После начала Второй мировой войны Иран, неожиданно для себя, оказался в эпицентре мировой политики. Воюющие страны стали ощущать потенциальную угрозу со стороны Ирана. Это может показаться странным. Иран тогда был страной с отсталой экономикой и небольшими вооруженными силами. Но… Великобритания опасалась влияния Германии в Иране, и объективно это влияние было велико. Германия активно принимала участие в модернизации иранской экономики и инфраструктуры, реформе шахской армии. Такое сотрудничество могло закончиться захватом Германией месторождений нефти в Персидском заливе, контроль над которыми в то время принадлежал Великобритании. СССР опасался аналогичных действий в отношении нефтеносного района Баку. Планы Германии по продвижению на Ближний Восток, в общем, были известны. Начались интенсивные переговоры между Великобританией и СССР.

Так родилась операция «Согласие», суть которой заключалась в совместной оккупации Ирана английскими и советскими войсками. И хотя Иран формально был нейтральной страной, право сильного никто не отменял, особенно в то время. 25 августа 1941 года в 4 часа 30 минут утра советский и британский послы совместно посетили шаха и вручили ему ноты своих правительств о вводе в Иран советских и английских войск. Советский Союз оккупировал север Ирана, его каспийское побережье, Великобритания – юг страны. Большого сопротивления не было. Небольшая деталь. На Каспийском море Каспийская флотилия СССР интернировала все корабли ВМФ Ирана, кроме яхты шаха. Из уважения к персоне шаха на его яхте не было советских моряков. Одним из результатов оккупации Ирана стало создание так называемого «южного коридора» ленд-лиза, по которому военные грузы поступали в СССР. Под давлением союзников Реза-шах отрекся от престола в пользу своего сына Мохаммеда Резы Пехлеви. После окончания войны СССР помог Ирану в модернизации своих вооруженных сил.

Но начиная с 60-х годов ХХ века, шах Ирана сблизился с США, стал его ближайшим союзником в регионе и на нефтедоллары стал активно перевооружать армию страны. Было закуплено большое количество самых современных на тот период самолетов, таких как F-4, F-5, F-14, часть из которых до сих пор стоит на вооружение ВВС страны. Вершиной военного сотрудничества стал заказ 6 суперэсминцев типа «Куруш» для военно-морского флота. За основу был взят американский ракетный эсминец типа «Спрюенс». Вооружение было приближено к вооружению ракетных крейсеров того времени. Эсминцы были оборудованы для службы в жарком климате. Эти корабли считаются крупнейшими в мире, если не считать американские эсминцы типа «Арли Бёрк».

Но грянула исламская революция 1978-1979 годов, захват американского посольства в Тегеране. Шах бежал из страны. Все военные контракты с США были аннулированы. Четыре готовых эсминца были включены в состав американского флота, два недостроенных – разобраны на стапеле. Во флоте США эсминцы были переименованы, головной получил название «Кидд» USS DDG-993 “Kidd”. Американские юмористы тут же назвали его «Аятолла» Все 4 эсминца служили в ВМФ США до 1998 года, потом их продали Тайваню, где они благополучно служат до сих пор.

В сухопутных войсках имеются более 1 600 танков, включая устаревшие М-47 и Т-54 и относительно современные машины Т-72, 670 БМП.

В военно-воздушных силах около 300 боевых самолета, в том числе устаревшие F-4 и F-5 и относительно современные МиГ-29.