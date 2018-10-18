Вексельберг пожаловался на «тотальный кризис в жизни»

Бизнесмен Виктор Вексельберг (11-е место в рейтинге богатейших россиян Forbes, состояние оценивается в $11,5 млрд) рассказал Financial Times (FT) о последствиях, с которыми он столкнулся из-за американских санкций. Это первое больше интервью, которое он дал с тех пор, как против него были введены ограничительные меры.

«Люди [в России] говорят: «У тебя бизнес в России, ты российская знаменитость, против тебя не введены европейские санкции. Почему ты беспокоишься?». Но для меня это полный кризис в моей жизни. Это не про деньги, не про бизнес. Это про личную ситуацию... Для меня вся жизнь была возможностью. А теперь что я могу сделать?» – сказал Вексельберг. Как отмечает FT, Вексельберг из-за санкций не может приехать в Нью-Йорк и посетить свою дочь и внука. «Всю свою жизнь я пытался быть человеком мира… Я перевез всю свою семью в США. Я никогда не мог бы предвидеть ситуацию, в которой оказался», – отметил бизнесмен.

США ввели санкции против Вексельберга, а также группы компаний «Ренова» в апреле 2018 г. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в эту страну и заморозку активов. Кроме того, американским гражданам и иностранным контрагентам запрещено вести бизнес с Вексельбергом и «Реновой».

Санкции, как объясняло министерство финансов США, введены из-за ситуаций на Украине, в Сирии, а также из-за кибератак, но «прежде всего из-за попыток России подорвать западную демократию». Вексельберг утверждает, что он не участвовал в этой деятельности и стал объектом санкций по трем причинам: «Я россиянин. Я богат. И да, я знаком с [российским президентом Владимиром] Путиным. Сейчас этого достаточно [для того, чтобы попасть под санкции]». «Разумеется, я встречался с мистером Путиным. Но многие встречались с ним, причем более регулярно, и многие имели больше тем для обсуждения с ним. Многие говорят мне, что должно быть что-то еще», – подчеркнул бизнесмен.

FT пишет, что некоторые, объясняя введение санкций против Вексельберга, указывают на то, что он пытался наладить сотрудничество между Россией и США. Те, кто придерживаются такой точки зрения, предполагают, что деятельность в США сделала бизнесмена слишком заметным в то время, когда началось обсуждение возможного «вмешательства» России в американские президентские выборы. Вексельберг «подогрел полемику», как отмечает газета, тем, что посетил инаугурацию Дональда Трампа. Вексельберг в интервью FT заявил, что побывал на инаугурации из любопытства – он хотел больше узнать о новом американском президенте: «Когда Трамп победил на выборах, я подумал: «Окей, вот новый парень, вокруг него много шума, это интересно». Если бы я только понимал, насколько остра была политическая ситуация... Настолько сильны антироссийские чувства».

Вексельберг рассказал, что, пытаясь найти билет на инаугурацию Трампа, сначала получил отказ от Уилбура Росса, который тогда занимал пост министра торговли, а затем обратился к своему двоюродному брату Эндрю Интратеру. Тот смог получить два билета от Майкла Коэна, который тогда был адвокатом Трампа. «Мистер Коэн попросил о встрече со мной, поскольку, предоставив билеты, хотел узнать, кто будет его гостем», – отметил Вексельберг. Встреча прошла в Trump Tower в Нью-Йорке: «Это не была встреча в ресторане, у нас было официальное приглашение. Мы прошли через службу безопасности, зашли в офис мистера Коэна в здании Трампа. Мы пожали руки и говорили минут 15. Ничего особенного. Он не обсуждал с нами вопросы бизнеса в России. Он был заинтересован лишь в инвестициях в США».

В декабре 2018 г. представитель Вексельберга объявил, что бизнесмен подал ходатайство об отмене санкций США.