Москва потребовала освободить осужденную в США россиянку Осипову

США должны прекратить произвол и освободить россиянку Богдану Осипову, которая фактически находится в американской тюрьме на положении заложника. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Фактически Осипова находится в американской тюрьме на положении заложника. Требуем от властей США прекратить правовой произвол и освободить Осипову», - заявила дипломат.

В МИД РФ возмущены приговором, вынесенным российской гражданке, которую арестовали в штате Канзас почти два года назад по обвинению в похищении собственных детей, которых она ранее увезла в Россию из-за домашнего насилия со стороны бывшего американского супруга. «При этом совершенно законные требования к нему о выплате алиментов были инкриминированы ей в качестве «вымогательства», - указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова считает, что в данном случает речь идет о заведомой предвзятости к гражданам России со стороны правосудия США, где последнее время стал часто применим принцип «русская - значит виновна». «За время предварительного заключения она [Осипова] неоднократно подвергалась унижениям в связи со своим российским гражданством. Судебное заседание проходило в атмосфере демонстративно негативного отношения американского судьи к нашей соотечественнице и нескрываемой симпатии к ее бывшему мужу-американцу и прочим обвинителям», - напомнила дипломат.

Она указала, что Осиповой неоднократно предлагали и продолжают предлагать существенно уменьшить срок заключения, если она вернет в США малолетних дочерей, имеющих российское гражданство и живущих на попечении родственников в Калининграде. По ее мнению, таким образом в обмен на свободу у Осиповой хотят отобрать детей. «Причем их права также явным образом нарушены со стороны США, так как они лишены матери, а американский отец никакой финансовой помощи им не предоставляет», - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Захарова заверила, что посольство РФ в Вашингтоне и генеральное консульство в Хьюстоне, внимательно следящие за судьбой россиянки с момента ее ареста, продолжат оказывать ей все возможное содействие.

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с гражданином США Браеном Мобли. Американские власти обвинили ее в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию старшую дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс. Младшая девочка появилась на свет в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить с отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в США и подала исковое заявление в семейный суд. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела. В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время девочки проживают в РФ с опекуном, родной тетей Осиповой.

Федеральный окружной суда города Уичито (штат Канзас) в четверг приговорил Осипову к 84 месяцам тюремного заключения, из которых наказание непосредственно за похищение детей составляет 36 месяцев, остальной срок - за вымогательство.