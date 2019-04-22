СБУ усилила контроль на границе с Молдавией, чтобы не позволить въехать в Кишинев «радикально настроенным россиянам». В украинской спецслужбе отметили, что не допустят вмешательства иностранных государств во внутренние дела Молдавии. Ранее МИД Украины заявил, что «российский сценарий федерализации» недопустим для молдавских соседей.

«Сейчас усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины относительно радикально настроенных граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении СБУ.

По словам украинских спецслужб, СБУ следит за ситуацией в сопредельной Молдавии. Кроме того, Киев «находится в контакте» с молдавской службой безопасности «для сохранения стабильности в стране».

При этом российских журналистов уже не пропустили в Молдавию: они были вынуждены вернуться в Санкт-Петербург. «Да, действительно, съемочную группу не пустили», — рассказали в пресс-службе издания. Журналисты направлялись в Молдавию в рабочую командировку.

Утром понедельника министерство иностранных дел Украины призвало политические силы Молдавии предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны.

По мнению украинского внешнеполитического ведомства, сохранение контроля над ситуацией является важным для Молдавии и безопасности в регионе.

Как отмечается, МИД Украины заявил, что Киев заинтересован в «демократической и европейской» Молдавии. При этом Украина предложила Кишиневу помощь в урегулировании политического кризиса.

Фактически в Молдавии установилось двоевластие — два президента и два премьер-министра не признают легитимность друг друга. Депутаты Демократической партии (30 мандатов) не смогли договориться с 35 социалистами и 26 членами ACUM, сформировавшими коалицию и правительство.

Демократы отказываются уходить в отставку и передавать власть победителям февральских выборов.

Конституционный суд Молдавии, подконтрольный Демократической партии, 9 июня временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона, представителя Партии социалистов, открыто придерживающийся пророссийских взглядов. Сформированная коалиция была признана КС «незаконной», хотя правительство было создано в сроки, установленные законодательством. Демократическая партия Молдавии находится под лидерством олигарха Владимира Плахотнюка, к отношении которого в РФ заведено два уголовных дела — приготовление к убийству и незаконный вывод средств за границу.

Врио президента молдавский КС назначил демократа Павла Филипа, занимавшего должность премьер-министра до 8 июня. Он немедленно объявил о роспуске парламента и признал формирование коалиции незаконным. Кроме того, Филип назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

Додон ранее отказался распускать парламент и сформированную из Социалистической партии и блока ACUM коалицию. Его временное отстранение от должности стало уже шестым по счету.

8 июня премьер-министром Молдавии была назначена глава прозападного блока ACUM Майя Санду. «Парламент и правительство, которое я возглавляю, являются законно избранными органами власти и не могут быть распущены никем... Мы не будем подчиняться решениям, которые идут вразрез с законом и волеизъявлением граждан», — подчеркнула новая глава молдавского правительства.

В Кишиневе сразу же начались митинги — в основном на улицы вышли несколько тысяч сторонников Демократической партии и противников президента Игоря Додона. Сторонники социалистов и проевропейского ACUM пока что не прибегают к активному сопротивлению — полиция «в основном симпатизирует демократам и Плахотнюку», а кроме того — олигарх контролирует ряд «спортивных группировок», фактически — уличных боевиков.

По словам отстраненного президента Додона, действия конституционного суда — это «отчаянный» шаг к узурпации власти.

Еще в конце февраля глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил, что Владимира Плахотнюка «поддержит Запад».

«Ни для кого не секрет, что лидер Демократической партии контролирует практически все средства массовой информации. Значит, американцы будут лишний раз поддерживать этого товарища. Я не думаю, что после этих событий что-то кардинально поменяется. Хотелось бы, чтобы все было иначе: возобладал здравый смысл над тем беспределом, который происходит сегодня. Потому что большинство граждан нашей страны хотят быть с Россией и смотрят в ее сторону. Однако, исходя из того, что происходит в Молдавии, в электоральном смысле, я очень сильно сомневаюсь, что после выборов ситуация сильно изменится», — посетовал общественный деятель.

Тем не менее, молдавский политический кризис уже вызвал международную реакцию — и американцы, равно как и Евросоюз, не спешат поддерживать демократов.

Госдеп США призвал молдавские политические партии к диалогу и взаимоуважению. В Вашингтоне подчеркнули, что парламентские выборы, прошедшие в Молдавии 24 февраля, были конкурентными и уважали основные права избирателей.

Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без какого-либо вмешательства», — заявили в Госдепе.

Евросоюз также призвал стороны конфликта к диалогу и умеренности, отказавшись занимать какую-либо сторону.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, заявил, что конституционный суд является «поджигателем рукотворного кризиса».