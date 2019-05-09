Новая система, которая поможет Ирану осуществлять торговые операции с Евросоюзом, будет запущена в «обозримом будущем»

Европейцы уже достаточно долго заявляют о поддержке «ядерной сделки», однако практических шагов в Тегеране пока что не видят. Бизнес же боится торговать с Исламской Республикой из-за санкций США.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) был принят в 2015 году между Ираном, Германией, Францией, Великобританией, Россией, КНР и США, где в то время находилась у власти администрация демократа Барака Обамы. Соглашение способствовало снятию санкций с Ирана в обмен на постановку его ядерной программы под международный контроль. Администрация Дональда Трампа весной 2018 года вышла из сделки.

Иран недавно прекратил исполнение ряда обязательств по сделке в связи с давлением Вашингтона и даже увеличил в несколько раз производство ядерного топлива.

Вашингтон ранее направил в Персидский залив военные корабли, а Трамп даже выступил с заявлением, что Иран прекратит существование, если будет угрожать Америке.

Стоя рядом с Зарифом, Маас охарактеризовал ситуацию в регионе как «крайне взрывоопасную», которая, по его словам, может привести «военной эскалации».

В то же время в Иране дают понять что, несмотря на угрозы, готовы работать со странами ЕС по сохранению соглашения. Как заявил на пресс-конференции Зариф, Тегеран намерен сотрудничать со странами ЕС, чтобы «спасти» соглашение.

Значение, которое придают в Тегеране визиту главы немецкой дипломатии, велико — его должен принять президент Ирана Хасан Роухани, который сейчас, надо признать, находится в весьма затруднительном положении.

Иранский лидер рассматривал заключение сделки как личную победу, а сейчас находится под ударом консерваторов, которые обвиняют его в том, что соглашение провалилось.

Что же касается Мааса, то для немецкого дипломата эта поездка — попытка продемонстрировать единство ЕС по Ирану, несмотря на давление США. Делать это в сегодняшних условиях становится труднее. «ЕС не обладает суверенитетом, если должен идти к США и спрашивать, может ли он вести бизнес с Ираном», — отметил во время панельной дискуссии на «Примаковских чтениях» 10 июня в Москве экс-госсекретарь по европейским делам правительства Франции Пьер Леллуш.

В конце января в Евросоюзе был создан механизм для ведения бизнеса с Ираном в обход санкций США. Он получил название INSTEX (Instrument In Support Of Trade Exchanges), однако пока так и не заработал. Глава МИД Германии пообещал, что это произойдет в «обозримом будущем». Пока же это будущее не наступило, многие европейские компании уже отказались работать с Ираном, опасаясь санкций со стороны США.

По мнению научного директора Германо-российского форума, эксперта клуба «Валдай» Александра Рара,

германский министр «ничего не добился» своим визитом: Иран ждет от Европы простую вещь — предложения экономического сотрудничества, однако политики не могут этого обеспечить.

Европейские компании боятся потерять позиции на американском рынке. Поэтому они не слушают свое правительство, так как боятся попасть под американские санкции. Поэтому эксперт считает, что Тегеран не «рассматривает европейцев как серьезных посредников».

Многие европейские компании тесно связаны с США своими акционерами, говорит профессор МГИМО, специалист по европейской проблематике Марк Энтин, а поэтому всерьез опасаются американских санкций. Он отмечает, что бизнес не придет в Иран до тех пор, пока не будет уверен, что существующие механизмы работают. А позиция европейцев «двойственна»: европейские страны — участники соглашения не были довольны сделкой с самого начала, но приняли ее после того, как с ней согласились Россия и США.

Эксперт не исключает что в ЕС согласятся с позицией Вашингтона и будут искать возможности «выжать из нее больше».

В то время пока Иран не видит конкретных шагов со стороны Европы, он будет пытаться апеллировать к России, считают эксперты. Отношения России и Ирана сложные, говорит профессор МГИМО Виктор Мизин, однако Иран прислушивается к советам Москвы не выходить из сделки. По мнению Рара, России выгодно, чтобы эта сделка сохранялась, и усилия Москвы могут оказать на Иран большее влияние, чем ЕС, однако реально достичь результата можно лишь на прямых переговорах США-Иран.

Сейчас для этого открывается окно возможностей. Сам визит германского министра происходит неделю спустя после визита Трампа в Японию, где в беседе с журналистами он несколько смягчил воинственную риторику в отношении Ирана. Во время встречи с японским премьером Синдзо Абэ американский президент заявил, что готов вести диалог с Тегераном в обмен на полный отказ этой страны от ядерной программы: «Я уверен, что Иран хочет совершить сделку, и я думаю, что это умно с их стороны», — сказал президент США.

Как недавно отмечали обозреватели The National Interest, в Вашингтоне есть обстоятельства, которые повлияли на смягчение позиций США в отношении Ирана. Первое связано с разногласиями между президентом США и его советником по нацбезопасности Джоном Болтоном. Именно Болтона считают проводником наиболее жесткой антииранской линии. Ее он проводил, еще работая в Госдепартаменте США при президенте Джордже Буше-младшем.

Второе обстоятельство заключается в позиции американского госсекретаря Майка Помпео, который публично отказался от своих слов о том, что Вашингтон начнет переговоры только в случае выполнения Тегераном предварительных условий.

Теперь американская сторона готова взаимодействовать с Ираном без предварительных условий.

Эти слова контрастируют с заявлениями, которые дипломат сделал несколько месяцев назад, говоря о «террористической природе» иранских военных деятелей.

Однако The NI задается вопросом, является ли новая риторика Трампа, его госсекретаря и сторонников в отношении Ирана лишь временным явлением. Известно, что президент США — политик, которому свойственна частая смена мнения относительно тех или иных мировых событий. При этом, в отличие от своих предшественников, нынешний хозяин Белого дома еще не завязал ни одной войны и вряд ли начнет кампанию против Ирана в год президентской гонки. Многим американцам не нравится политика Трампа в отношении Ирана. Согласно недавнему опросу Reuters/Ipsos, против политики президента США в отношении Ирана выступает 49% опрошенных.