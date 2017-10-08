Посол США в России Джон Хантсман собирается в конце 2019 года вернуться домой

У дипломата возникли другие политические планы. Он вновь хочет стать губернатором штата Юта, где его руководство ранее считалось успешным. В начале июня посол отказался посещать Санкт-Петербургский экономический форум из-за ареста американского бизнесмена Майкла Калви. В последнее время Хантсман также делал заявления, которые с недоумением восприняли в российском МИДе.

Хантсман был назначен послом в Россию в 2017 году. Уже тогда он заявлял, что намерен остаться в Москве на два года, что является достаточно коротким сроком пребывания в должности. Его предшественник — посол США Джон Тефт — пробыл в Москве с 2014 по 2017 год.

Хорошо знающий президента США Дональда Трампа, Хантсман является политическим назначенцем, а не карьерным дипломатом. В то же время в бэкграунде у него есть опыт работы послом США в КНР.

В начале июня Хантсман отказался посетить Санкт-Петербургский международный экономический (ПМЭФ) из-за того, что американский инвестор и основатель Baring Vostok Майкл Калви находится под домашним арестом. Об этом заявила представитель американской дипмиссии Андреа Калан. Она напомнила, что Хантсман неоднократно заявлял, что ему будет «трудно» принять участие в ПМЭФ, зная, что Калви находится под арестом. Калан добавила, что, по мнению Хантсмана, уголовное преследование в отношении Калви «подрывает попытки» создать стабильность в отношениях России и США.

Посол США — опытный политический тяжеловес, однако ему было сложно налаживать диалог России и США в связи с непростыми отношениями между двумя странами. При этом и сам посол в последнее время начал делать достаточно резкие заявления.

В апреле он недвусмысленно пригрозил России американскими авианосцами в Средиземном море.

Авианосная ударная группа (АУГ) Военно-морских сил США в Средиземном море — это сигнал, который Россия должна услышать, говорил тогда он. «Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощными оборонительными системами этих кораблей демонстрируют РФ, что если она и правда стремится к улучшению отношений с США, то она должна прекратить дестабилизировать мир», — заявил дипломат.

По словам Хантсмана, 200 тыс. тонн «дипломатии», курсирующие по Средиземному морю, «говорят сами за себя и не требуют дополнений». АУГ начала свои операции в Средиземноморье 23 апреля. В нее, помимо восьми кораблей сопровождения, входят два атомных авианосца — USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis. Кроме того, в регион переброшены 130 самолетов и порядка 9 тыс. американских морских пехотинцев.

В МИД России к этим словам отнеслись с недоумением. «Складывается впечатление, что он полностью исчерпал свой дипломатический потенциал, принявшись грозить нашей стране военной силой», — заявил собеседник агентства и подчеркнул, что разговаривать с Москвой на языке угроз бесполезно, добавив, что на любую силу найдутся средства противодействия.

Возможно, вернувшись в Юту, где его губернаторство вспоминают добрым словом, Хантсман, будет чувствовать себя в своей тарелке. Так, по данным социологического опроса Pew Center on the States, под руководством Хантсмана Юта стала самым динамично развивающимся штатом. Кроме того, за время его губернаторства бюджет Юты вырос на $6 млрд (с $16 млрд до $22 млрд).

Стоит отметить, что в 2012 году Хантсман участвовал в праймериз на президентских выборах: «Губернатор Хантсман был успешным во всем, что он делал в своей профессиональной жизни. Как губернатор, посол, торговый чиновник и бизнесмен, губернатор Хантсман имеет звездный послужной список», — рассказывал ранее бывший советник Хантсмана по внешней политике Рэндалл Шривер.

В ноябре 2018 года посол рассказал, что у него обнаружили меланому, но сейчас, после курса лечения дипломат в хорошей форме.

С Россией Хантсмана связывает бизнес. Основанная отцом дипломата компания Huntsman Corporation управляет шестью предприятиями на территории России, в том числе заводом по производству пигментов и полиуретанов.