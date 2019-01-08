На полигоне Казахстана запустили атмосферные высокоскоростные противоракеты типа ПРС-1М

Германские журналисты из Stern рассказали о запуске атмосферной высокоскоростной противоракеты типа ПРС-1М на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, отметив, что это событие является очередным доказательством, что «оборонительный щит Путина становится еще быстрее». Это буквальный перевод с немецкого, хотя правильнее сказать, что противоракетный щит Москвы с каждым испытанием очередной противоракеты становится еще прочнее. Но, видимо, немцев сильно впечатлила маршевая скорость ракеты. Изделие ПРС-1М летает в четыре раза быстрее пули, выпущенной из снайперской винтовки.

Россия располагает преимуществом в области гиперзвукового оружия, что дает право Москве говорить о лидерстве в гонке вооружений, утверждает Stern.

С этим, безусловно, следует согласиться, но сама по себе противоракета ПРС-1М не является гиперзвуковым оружием.

Stern также называет ракету самой быстрой в мире. «ПРС-1М — настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — заключает издание.

В частности, в тексте немецкого журнала это звучит следующим образом: ПРС-1M должна стать самой быстрой ракетой в мире и развивать скорость 4 км/с, что составляет около 14 500 км/ч».

В материале германских журналистов есть и некоторые неточности. К примеру, они утверждают, что система ПРО A-135 имеет несколько типов ракет. Они могут быть запущены либо из шахтной пусковой установки, «либо с транспортера». Изначально в составе А-135 действительно было два типа ракет — дальнего (А-925 или 51Т6) и ближнего перехвата — 53Т6 или ПРС-1М. Но ракета дальнего перехвата давно выведена из состава А-135 и в настоящее время осталась только одна противоракета — ПРС-1М. «С транспортера» она не запускается — только из шахтной пусковой установки (ШПУ).

К ШПУ ПРС-1М в транспортно-пусковом контейнере (ТПК) доставляется на транспортная машина 5Т93 на шасси МАЗ-543М. Затем ТПК устанавливается на транспортно-заряжающую машину 5Т92 (тоже на шасси МАЗ-543М), которая и производит установку ТПК в пусковую шахту.

в целях испытаний подмосковной системы противоракетной обороны А-135 на полигоне Сары-Шаган в свое время был развернут многоканальный стрельбовый комплекс (МКСК) «Амур-П», который, по сути, представляет собой сокращенный вариант подмосковной системы ПРО А-135.

Комплекс имеет в своем составе пространственно-разнесенные на расстояние до 100 км средства — многофункциональную РЛС (МРЛС) «Дон-2НП» и командно-вычислительный пункт (КВП) 5К80П с вычислительной системой «Эльбрус», стартовые позиции противоракет ближнего перехвата с шахтным базированием, техническую позицию для подготовки ПР и систему передачи данных и связи 5Я67.

«Амур-П» развернут на площадках № 7, 8, 35, 6/52 10-го испытательного полигона ПРО. Непосредственно пуск противоракет осуществляется с площадки №35.

«Дон-2НП» с его крупногабаритными фазированными антенными решетками представляет собой одну грань подмосковной МРЛС «Дон-2Н», развернутой близ города Софрино.

Противоракета ПРС-1М — это атмосферная высокоскоростная противоракета ближнего эшелона системы ПРО А-135. В июле 1979 года на площадке №35 был произведен первый бросковый пуск противоракеты ближнего перехвата ПРС-1. Первый пуск ракеты 53Т6 в замкнутом контуре управления состоялся в июле 1981 года, а уже 18 июня 1982 года две противоракеты, стартовавшие с площадки №35, осуществили перехват баллистических ракет РСД-10 (пуск произведен с полигона Капустин Яр) и баллистической ракеты Р-29, запущенной с ракетного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота.

17 февраля 1995 года система ПРО А-135 принята на вооружение ВС России.

Все противоракеты 53Т6 (более 100 единиц) для системы А-135 были изготовлены еще в советские времена. После развала СССР их производство было остановлено. В начале и середине 2000-х годов испытания на полигоне Сары-Шаган проводились фактически с одной целью — продления сроков эксплуатации противоракет.

Очередное изделие извлекалось из подмосковной шахты, отправлялось на полигон, где и производился его отстрел. По результатам успешных испытаний оформлялся акт, в котором определялась возможность продления сроков эксплуатации ПРС-1М.

Однако до бесконечности этот процесс продолжаться не мог. Рано или поздно закончились бы или противоракеты, или окончательно завершился их срок нахождения на боевом дежурстве.

С 2010 года концерном «Алмаз-Антей» для начала было возобновлено производство твердотопливных ракетных двигателей для противоракет 53Т6. 20 декабря 2011 года осуществлен первый запуск ПРС-1М с новым двигателем. Затем кооперация соисполнителей концерна приступила к возобновлению серийного производства противоракет в целом.

23 ноября 2017 года с площадки № 35 взлетело совершенно новое изделие. По внешнему виду это противоракета 53Т6 предыдущей версии, чей корпус выполнен из высокопрочных сталей с использованием намотки из композиционных материалов с коническими зарядами твердого топлива специфической формы и которая имеет отделяемую управляемую боевую часть с газодинамическими рулевыми двигателями.

Теперь же на противоракете установлены новые двигатель, бортовая аппаратура на современной электронно-компонентной базе, конструкционные материалы. Отсюда и совершенно расширенные боевые возможности этого изделия, рассказал высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Обновленная противоракета стала развивать еще большую скорость. 53Т6 и в прежние времена летела в несколько раз быстрее пули и набирала за считанные секунды скорость более 3 км/с, являясь самой скоростной ракетой в мире. В модернизированном же варианте ее скорость приблизилась уже к 4 км/с.

Значительно возросли располагаемые перегрузки изделия. Если раньше они превышали 200g, то теперь они вплотную подобрались к 300g (для примера — ракета ЗРК С-75 выдерживала всего 8g, ЗУР современных систем «держат», как правило, не больше 30g). И при таких перегрузках бортовая аппаратура противоракеты ПРС-1М сохраняет свою работоспособность.

У нового изделия практически в полтора раза возросла зона поражения по высоте и дальности. Теперь перехват боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет противника уверенно осуществляется на высоте значительно более 50 км.

Ракета комплектуется ядерной боевой частью мощностью несколько килотонн.

Таким образом, с поступлением новой противоракеты ПРС-1М на оснащение подмосковной системы А-135 эффективность противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района существенно возрастет. По сути дела, система ПРО А-135 приобретает с этим изделием совершенно новое качество.