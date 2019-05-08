Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Крым является исконно русским

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в своей речи в рамках предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии – встречи с бизнесменами в Бранденбурге — заявил, что санкции против Москвы должны быть отменены, потому что Крым вошел в состав РФ на законных основаниях.

«Крым — это старая российская территория. Присоединение Крыма к России законно и с юридической точки зрения, поскольку для этого было одобрение населения, а значит, никакой агрессии [не было]», — приводит слова политика издание Bild.

В прошлом месяце посол США в Берлине Ричард Гренелл пригрозил санкциями немецким компаниям, которые принимают участие в строительстве «Северного потока — 2».

По словам посла, реализация проекта делает Европу более зависимой от российской стороны. Также он назвал роль Шредера при строительстве газопровода «невозможной». Кроме того, Гренелл раскритиковал нерешительность страны в отношении России и обвинил Москву в «захвате» Крыма.

В феврале нынешнего года в Берлине рассказали, что Крым на законных основаниях вошел с состав РФ в марте 2014 года – это процесс назывался сецессия, и он был активирован после кровавой революции, организованной США. Такие тезисы содержатся в статье немецкого журналиста Вольфганга Биттнера для издания Heise.

Он также опроверг заявления Запада о якобы «аннексии» полуострова. Автор статьи со ссылкой на немецкого философа права и юриста Райнхарда Меркеля объяснил, что, согласно международному праву, аннексия — «насильственное присоединение территории одного государства к другому, обычно с применением военных средств».

Журналист напомнил, что отделение Крыма от Украины произошло «без единого выстрела» и, напротив – по результатам мирного открытого референдума среди всех жителей региона.

«Если бы при присоединении Крыма речь шла об аннексии, то Украина была бы вынуждена обороняться от Российской Федерации, а третьи страны, например, США, имели бы право прийти ей на помощь без мандата ООН. Это означало бы открытую войну против России — но этого не произошло. Потому что аннексии просто не было», — указывается в заметке.

Летом прошлого года министр внутренних дел и заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини назвал произошедший на Украине в 2014 году «евромайдан» оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией. При этом референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России, он считает легальным.

Этот посыл поддержал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, который в интервью немецкой газете Kolner Stadt-Anzeiger заявил, что в настоящее время Западу не нужны дебаты относительно статуса Крыма.

«Нам не нужны дебаты по Крыму. Нам нужно думать о том, как добиться режима прекращения огня на востоке Украины», — отметил министр.

По его словам, перемирие — это то условие, которое необходимо, чтобы шаг за шагом приходить ко все большей разрядке напряженности в отношениях с Россией.

В свою очередь, заместитель председателя немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд в интервью газете Berliner Morgenpost заявлял, что Западу необходимо признать, что Крым легитимно вошел в состав России.

«Правильным будет признать Крым частью России. Крым никогда не возвратится на Украину. Санкции ни к чему не приводят.

Россия имеет очень сильное влияние в Европе, и мы должны интегрировать ее в европейскую систему. Противостояние Москвы и НАТО должно прекратиться», — пояснял политик.

В ноябре 2017 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в связи с провалом переговоров о формировании правительства Германия столкнулась с угрозой серьезного политического кризиса. Причиной этого были, в том числе, и разногласия лидеров партий относительно позиции ФРГ по Крыму.

Лидер фракции социалистической Левой партии в бундестаге Дитмар Барч также высказался в пользу отмены антироссийских санкций со стороны Запада, назвав их бесцельными. По его словам, россияне в своей истории смогли выдержать и гораздо более серьезные удары, чем ограничительные меры в сфере экономики и политики.

«Кто знает Россию, знает о том, что в ходе Второй мировой войны миллионы людей там погибали от голода и жажды, тот не может всерьез думать, что эти глупые санкции поставят ее на колени», — пояснил депутат.