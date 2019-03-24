Болтон: «Мадуро заключил многомиллионный контракт с Россией в то время, как тысячи венесуэльцев голодали»

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил с Россией в мае контракт на $209 млн.

«Мадуро крайне нерационально использовал ресурсы Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро выплатил России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку», — написал американский чиновник в твиттере. В заключение он отметил, что жители Венесуэлы «хотят подлинного демократического руководства, а не репрессий».

Отметим, что советник президента США Дональда Трампа не привел доказательств заключения этого контракта. Также он не указал никаких деталей договора, в том числе его сроков.

По мнению посла России в Венесуэле Владимира Заемского, слова Болтона о военном контракте — выдумка.

«Это очередная выдумка, которая, видимо, нужна Болтону, чтобы поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия. Президент России Владимир Путин на днях предельно четко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали», — отметил Заемский.

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин сказал, что российская сторона давно не продает оружие Венесуэле. Однако по предыдущим договорам она обязана обслужить поставленное вооружение.

«По поводу наших людей в Венесуэле: мы официально абсолютно продавали оружие, последнее время давно не продаем. По контрактам мы обязаны обслуживать это вооружение, мы обязаны выполнять наши контрактные обязательства. Наши специалисты это и делают и делали всегда на протяжении предыдущих лет», — сказал российский лидер, отметив, что если Россия не будет выполнять свои обязательства, то на нее «будут наложены санкции определенные».

Тогда же президент России подчеркнул, что российская сторона не создает на территории Венесуэлы «никаких опорных военных баз» и не перебрасывает туда войска. «Этого не было никогда, мы выполняли и будем выполнять наши контрактные обязательства в сфере ВТС — военно-технического сотрудничества», — уточнил Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств.

В рамках форума, который проходил в начале июня в Санкт-Петербурге, российский глава государства также выразил мнение, что США относятся к Венесуэле как к своему «заднему двору».

«Вот нравится президент Венесуэлы Николас Мадуро кому-то, не нравится, но говорить о том, что возможно вмешательство, в том числе военное, в Венесуэлу — хорошо это или плохо? Почему одна из ведущих стран позволяет себе это делать, считая, что весь американский континент — это ее «задний двор»?» — задавался вопросом Путин.

Отметим, что политический кризис начался в Венесуэле в конце января, когда после вступления в должность президента Николаса Мадуро по стране начали проходить массовые протесты.

Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Гуайдо поддержал ряд стран во главе с США. При этом Россия, Китай, Турция и другие страны выступили в поддержку Мадуро как легитимного президента. В Москве «президентский статус» Гуайдо назвали несуществующим.

Хуан Гуайдо 30 апреля призвал военных Боливарианской республики выйти на улицы, чтобы «покончить с узурпацией» в стране. Об этом он сказал в видеообращении, которое разместил в твиттере, заявив, что наступает «конец узурпации».

Кроме того, он объявил о начале заключительного этапа операции «Свобода», к которому приступали, по его словам, главные военные подразделения вооруженных сил Венесуэлы.

В ответ на это МИД России призвал радикальную оппозицию отказаться от силовых методов достижения своих целей. В ведомстве отметили, что важно «избежать беспорядков и кровопролития».

США, в свою очередь, поддержали тогда намерения самопровозглашенного президента. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал армию Венесуэлы последовать за Гуайдо.

«Армия Боливарианской республики должна защищать Конституцию и венесуэльский народ. Она должна поддержать Национальную ассамблею и легитимные институты против узурпаторов демократии. США поддерживают народ Венесуэлы», — написал в твиттере советник американского лидера.

Также Болтон в разговоре с журналистами отмечал, что Мадуро не стоит использовать оружие против оппозиции, иначе США помогут Гуайдо для проведения ответных мер. «Как я уже говорил, все варианты действий рассматриваются, я не буду углубляться в детали. Но стоит вспомнить, что в самом начале, три месяца назад, мы говорили, что для Мадуро и тех, кто поддерживает его, будет очень большой ошибкой использовать силу против ни в чем не повинных гражданских лиц», — предупредил американский чиновник.