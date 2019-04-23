В The New York Times заявили, что факты о кибератаках на Россию со стороны США являются правдивыми

Издание The New York Times в твиттере прокомментировала обвинения президент США Дональда Трампа в адрес издания после статьи об усилении американских кибератак в отношении российских энергосистем. «Мы описали статью правительству перед публикацией», — говорится в сообщении. В издании также добавили, что обвинять СМИ в предательстве «опасно».

В NYT подчеркнули, что американские чиновники не нашли никаких поводов для «беспокойства» относительно безопасности США в статье.

Накануне NYT сообщила, что Соединенные Штаты активизируют цифровые вторжения в российскую электрическую сеть — об этом уже якобы был предупрежден президент России Владимир Путин. Администрация Трампа использует новые возможности для более агрессивного использования кибер-инструментов, указывалось в статье со ссылкой на нынешних и бывших чиновников правительства.

При этом сам Трамп опроверг достоверность сведений, указанных в материале одной из известнейших американских газет о том, что США в последнее время якобы усилили кибаратаки на системы управления российскими электросетями.

«Это неправда! Что-то происходит с нашими коррумпированными СМИ сегодня. Они сделают или скажут что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях! Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!» — написал американский лидер в твиттере.

Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на слова Дональда Трампа о кибератаках против России. В эфире Fox News он отказался комментировать эту ситуацию. Он заявил, что США будут защищать свои интересы. «Мы будем делать все необходимое для защиты интересов США», — уточнил Помпео. Он подчеркнул, что ему «нечего добавить к словам Трампа».

Ранее глава Белого дома подписал указ, ограничивающий сделки в области информационных технологий, которые, по мнению Вашингтона, ставят под угрозу вопросы национальной безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Сара Сандерс. По ее словам, президент подписал указ под названием «Обеспечение безопасности информационных технологий и технологий связи, а также цепочки поставок услуг».

Она пояснила, что данный документ устанавливает режим «национального чрезвычайного положения» в отношении угроз США в области IT-технологий. Сандерс подчеркнула, что новый закон призван защитить Соединенные Штаты от «иностранных противников», которые посягают на национальные информационные технологии.

Стоит отметить, что в мае 2019 года частичную ответственность за кибератаку на Россию признал и сам Трамп. Об этом он намекнул в интервью телеканалу Fox News. «Появились сведения, что вы лично санкционировали кибератаку на Россию где-то в прошлом году, чтобы остановить их вмешательство в промежуточные выборы в конгресс», — обратился к президенту журналист.

Трамп в ответ на это сказал, что «так бы уж не сказал», но добавил, что «вся история случилась в его президентский срок». Интервьюер попросил объяснить, почему президент не хочет говорить на эту тему. В ответ на уточняющий вопрос Трамп заявил следующее:

«Ну, вы знаете разведку — они говорят «пожалуйста, не стоит об этом распространяться».

В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что нет официальных доказательств о причастности американской стороны к кибератакам на нашу страну.

Как отмечал ранее эксперт клуба «Валдай», гендиректор АО «Управляющая компания «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев, Россия объявлена противником Соединенных Штатов в доктринальных документах высшего уровня. Речь идет о стратегиях национальной безопасности и обороны, а также документах конгресса США.

«В доктринах не скрывается, что наличие у России ядерного оружия делает полномасштабный конфликт невозможным, поэтому предполагается использовать различные методы экономического давления, а также кибератаки и воздействие на когнитивную сферу».

К 12 июля сенаторы США потребовали от ФБР отчитаться о расследовании, приписываемых России кибератак. Соответствующий запрос директору ФБР Кристоферу Рею был направлен группой сенаторов.