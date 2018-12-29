Экс-президент Египта Мухаммед Мурси скончался прямо во время судебного заседания

Смерть экс-президента Египта Мухаммеда Мурси произошла во время судебного заседания. В последние годы он находился в заключении, после того как был свергнут.

В 2016 году суд приговорил Мурси к пожизненному заключению по делу о шпионаже. Речь идет о шпионаже в пользу Катара. Это государство активно поддерживало «Братьев-мусульман» (организация запрещена в России) (организация признана в России террористической) и после прихода к власти Мурси оказывало экономическую и политическую помощь его правительству.

67-летний экс-президент умер прямо на судебном заседании. Мурси был первым демократически избранным президентом после 30-летнего авторитарного правления Хосни Мубарака.

Один из лидеров группировки «Братья-мусульмане», представитель ее умеренного крыла, Мурси пришел к власти в Египте в 2011 году, после событий так называемой «арабской весны», которые способствовали падению местных авторитарных правительств. В 2012 году он был избран президентом Египта.

Его признало большинство стран мира, включая США и РФ. Сам Мурси, среди прочего, обещал укреплять связи с российскими деловыми кругами. По образованию инженер, учившийся в США, Мурси пользовался симпатиями египтян, особенно на фоне свергнутого президента Мубарека. Последний правил страной многие годы, и последние время его правления было отмечено коррупцией и давлением на гражданские права.

Однако сам Мурси, несмотря на демократические лозунги, стал активно навязывать Египту исламское правление, что вызвало противодействие со стороны светских кругов.

Введение им исламских порядков в светском египетском обществе восстановило против президента многие слои населения. В июле 2013 года он был смещен со своего поста египетскими военными при активном участии генерала Абделя Фаттаха ас-Сиси, впоследствии ставшего президентом Египта.

Мурси вызвал недовольство и части военных, которых он «хотел оттеснить от управления страной».

Военные, которые остаются жесткими противниками «Братьев-мусульман», со времен убийства членами этой организации президента Анвара Садата многие годы ведут борьбу с ними.

По иронии судьбы ас-Cиси поддерживал Мурси и занял при нем пост главы минобороны. Однако затем он фактически возглавил переворот против главы государства. Многие лидеры «Братьев-мусульман» были арестованы, а сама организация запрещена египетским судом.

В 2015 году Мурси был приговорен к смертной казни, однако она была заменена пожизненным заключением. Лидеры «Братьев-мусульман» неоднократно заявляли, что в случае казни Мурси они начнут вооруженную борьбу против нынешней власти.

Свергнутый Мурси экс-президент Хосни Мубарак также долгое время находился в тюрьме, однако в 2017 году он вышел на свободу, спустя шесть лет заключения.

Что же касается другого ключевого участника событий 2011 года — нынешнего президента ас-Сиси, — то он может оставаться у власти до 2030 года. Недавно общенациональный референдум в Египте утвердил соответствующие поправки в конституцию страны.

Поправки включают в себя целый пакет изменений и фактически предоставляют президенту неограниченную власть над судебными органами — он будет иметь право назначать судей высших судов, в том числе в верховный и конституционный. Главные изменения касаются президентского срока: увеличивают срок полномочий президента с четырех до шести лет. Более того, нынешний президентский срок ас-Сиси продлевается на два года. Таким образом, президент Египта закончит свой второй президентский срок не в 2022 году, как это диктует логика прежнего электорального цикла, а в 2024-м, после чего получит возможность быть вновь избранным.