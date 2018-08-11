Продюсерская компания Д. Д. Абрамса Bad Robot близка к заключению соглашения с корпорацией WarnerMedia

Продюсерская компания Bad Robot, которая принадлежит режиссеру Джей Джей Абрамсу, близка к заключению соглашения с корпорацией WarnerMedia. По словам знакомых с ситуацией источников, сумма сделки составляет порядка $500 млн. Согласно имеющейся информации, WarnerMedia вела переговоры с Bad Robot на протяжении нескольких последних месяцев. Официальных комментариев ни от одной из сторон пока не поступало.

Абрамс управляет Bad Robot вместе со своей женой Кэти Макграт, которая занимает должность генерального директора компании, с момента ее основания в 1998 году. В 2006-м компания подписала договор с Paramount Pictures и Warner Bros. Television на $60 млн. Срок действия контракта истек в 2018 году; в это время было объявлено, что Bad Robot уйдет из-под крыла Paramount, входящей в состав конгломерата Viacom. Самыми известными проектами Bad Robot за эти годы стали франшизы «Стар Трек» и «Кловерфилд», а также сериал «Мир Дикого Запада».

В январе 2019-го стало известно, что в сотрудничестве с компанией Абрамса заинтересованы практически все основные игроки медиаиндустрии — Universal, Disney и Warner Bros. Также сообщалось об интересе со стороны Sony Entertainment, Netflix, Amazon и Apple, чей собственный онлайн-кинотеатр должен запуститься ближайшей осенью. В итоге, как пишет The Hollywood Reporter, Абрамс и Макграт отдали предпочтение WarnerMedia, с июня 2018 года входящей в состав корпорации AT&T.

В рамках сделки Абрамс и его компания будут создавать и разрабатывать новые проекты для WarnerMedia, а также курировать другие проекты в сфере кино, телевидения и онлайн-платформ. Источники сообщают, что полнометражный фильм, над которым студия работала в последнее время, переедет вместе с ней из Paramount: стороны уже начали работать над юридическим урегулированием этого вопроса.

Издание отмечает, что на данный момент неясно, на какой срок будет заключено соглашение, так как документы еще не подписаны. В том случае, если предположения собеседников The Hollywood Reporter окажутся верны, Абрамс станет самым дорогостоящим голливудским продюсером. За последнее время было заключено три крупных сделки: Грег Берланти обошелся Warner Bros. Television в $400 млн, а Райан Мерфии Шонда Раймс обосновались в Netflix за $300 млн и $100 млн соответственно.

В настоящий момент Абрамс готовит к выпуску на HBO сериал «Страна Лавкрафта», которым он занимался совместно с автором хорроров «Прочь» и «Мы» Джорданом Пилом, а также третий сезон «Мира Дикого Запада». Кроме того, в обозримом будущем выйдет его сериал «Полусвет» — первый авторский проект Абрамса со времен «Шпионки».

Сейчас проходит реструктуризация холдинга WarnerMedia, который перешел во владение конгломерата AT&T. 28 февраля было объявлено о расширении полномочий Цудзихары — в ближайшем будущем он должен был приступить к руководству Cartoon Network (а также дочернего Adult Swim), Boomerang, Otter Media, Turner Classic Movies и другими компаниями. До настоящего момента его основной задачей было создание и развитие крупных франшиз.

На фоне важных изменений в корпорации глава Warner Bros. Кевин Цудзихара покинул кресло генерального директора студии после того, как его обвинили в неподобающих сексуальных связях и злоупотреблении своим положением. Как показало служебное расследование, информация СМИ о его сексуальных отношениях с актрисой Шарлоттой Кирк, в обмен на которые он обещал помочь ей с карьерой, оказались правдивыми.

WarnerMedia еще не объявил наследника Цудзихары — как пишет Associated Press, корпорация только собирается начать его поиски, параллельно с этим готовя к запуску собственный онлайн-кинотеатр, который составит конкуренцию Netflix, Amazon Prime, а также предстоящим площадкам от Apple и Disney.