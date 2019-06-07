Каракас намерен отказаться от услуг Visa и Mastercard

Глава Центрального банка Венесуэлы Хосе Хавьер Моралес заявил, что международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили о намерении прекратить работу на территории Боливарианской республики в марте следующего года.

По словам Моралеса, это произойдет, поскольку срок действия на работу в Венесуэле их лицензий, выданных Министерством финансов Соединенных Штатов, к марту 2020 года закончится.

О возможном прекращении работы Visa и Mastercard в Боливарианской республике в мае этого года со ссылкой на представителей Центробанка Венесуэлы уже сообщал портал Banca y Negocios.

Возникает логичный вопрос — какие платежные системы могут прийти на смену международным, так как

возвращение к наличному денежному обращению в Венесуэле выглядит маловероятным – слишком высока инфляция, и даже для простых повседневных покупок обычный гражданин Венесуэлы должен носить с собой значительный объем купюр.

Даже шутка такая есть — кошелек жителя страны давно превратился в чемодан.

При этом в Венесуэле развита технология прямого перевода средств со чета на счет, и не важно чего – это может быть счет в банке, и даже счет телефона, говорит заместитель председателя подкомитета по платежным системам и информационной безопасности Торгово-Промышленной палаты России (ТПП РФ) Тимур Аитов.

То есть технологическая основа для создания на базе собственных разработок системы платежей у страны есть.

При этом помочь Каракасу разработать суверенную платежную систему могут Россия и Китай. Так полагают опрошенные эксперты. Для этого могут быть использованы российские разработки, которые положены в основу создания Национальной платежной системы России – НСПК и карты «Мир».

Вряд ли Венесуэла в ее сегодняшнем состоянии осилит самостоятельно такую задачу, учитывая то, что там не хватает еды, лекарств, элементарных предметов первой необходимости, а инфляция составила 1 тыс.370% только в 2018 году, полагает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.





Российская платежная систем «МИР» или китайская UnionPay создавались как системы платежей, ориентированные, в первую очередь, на их локальное прохождение, и внутренний характер этих систем мало зависит от действий международных платежных и финансовых структур, подчеркивают эксперты.

Аналоги данных систем могут быть внедрены в Венесуэле в течение года — при наличии должного содействия со стороны России или Китая, говорил Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков Центр аналитики и финансовых технологий.

Москва и Пекин уже вложили очень много средств, чтобы сохранить Боливарианскую республику в ее прежнем виде, и они не бросят ее в таком вопросе, как создание своей платежной системы, отмечали опрошенные ранее аналитики.

Так, как отмечало агентство Bloomberg, Китай с 2008 года предоставил Каракасу в общей сложности $70 млрд. Точной информации о долге Венесуэлы перед Россией нет, данные разрозненны. По данным Reuters, c 2006 года инвестиции Россия в Боливарианскую республику оцениваются в $17 млрд. Часть средств выделяется компании PDVSA в качестве предоплаты за поставки нефти и погашается за счет отгрузок. В 2011 году Москва выделила Каракасу кредит в размере $4 млрд. В ноябре 2017 года Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.

Ранее опрошенные эксперты указывали, что надежды на возвращение Каракасом российских денег все меньше. Самое лучшее, что может быть, — это то, что ситуация в стране никак не изменится в ближайшее время.

В настоящее время страна находится в удручающей экономической ситуации. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), прогноз по инфляции к концу этого года составляет 10 млн процентов. В 2018 году ВВП снизился почти на 17%, а в 2019 ожидается падение на 37%.

При этом в Каракасе по сути наблюдается гуманитарный кризис. Жизнь венесуэльцев проходит в очень тяжелых условиях. Они жалуются на высокие цены, нехватку товаров в магазинах, дефицит медикаментов и многое другое. Из-за проблем в стране многие из них пытаются найти лучшее место за границей. В 2018 году ООН сообщала, что Венесуэлу уже покинули 3,4 млн человек.

Например, наплыв мигрантов в соседней Колумбии спровоцировал миграционный кризис.

На фоне экономического в стране происходит и политический раскол. В результате в стране по сути сформировалось двоевластие. В стране есть президент Мадуро, поддерживаемый Россией, и самопровозглашенный временный президент Хуан Гуайдо, который стал лидером оппозиционного движения.