Пять лет назад испанский король Филипп VI взошел на престол

Ровно пять лет назад, 19 июня, 2014 года, на испанский престол взошел король Филипп VI, ставший самым молодым на тот момент монархом Европы — ему было 46 лет.

Филипп VI попытался сгладить негативные эффекты от скандалов, сотрясавших королевскую семью Испании, из-за которых отношение к ней было подпорчено не только со стороны испанского общества, но даже и международных организаций.

Например, в 2015 году он достаточно чутко отреагировал на экономический спад в стране и урезал себе годовую зарплату на 20%. Так, до этой меры, по данным Afkar News, он получал 285 тыс. евро в год, после — 228 тыс. евро. Это, кстати, не самая большая сумма, которую получают монархи. Его нидерландский коллега Виллем-Александр, который, к слову, до этого считался самым молодым королем в Европе, получал в том же 2015 году 825 тыс. евро в год.

Но тут надо учитывать и еще одну деталь — средний доход испанцев в том же году был не более 26 тыс. евро в год.

Законодательно король Испании обладает достаточно широкими полномочиями: он является гарантом конституции, ответственен перед народом за ее исполнение, возглавляет исполнительную власть. Но, по факту, это все только на бумаге. Король Испании имеет церемониальную роль и исполнительские функции.

Тем не менее, Филиппу VI уже удалось воспользоваться своими достаточно ограниченными правами, чтобы повлиять на политическую ситуацию в стране.

В мае 2016 года после кризиса в парламенте Испании, когда партии не сумели договориться о создании коалиции и правительства, Филипп VI своим королевским указом распустил парламент и назначил новые выборы. Такого в Испании не было со времен падения режима Франко в 1975 году.

Вмешался король и в ситуацию в Каталонии, где 1 октября 2017 года прошел референдум о независимости, не санкционированный Мадридом. Тогда референдум закончился столкновениями с полицией, попыткой провозглашения суверенитета Каталонии и сменой регионального правительства.

Филип VI выступил с телеобращением к нации, в котором осудил организаторов референдума, сам плебисцит и обвинил местное правительство в создании ситуации, угрожающей социальной и экономической стабильности в регионе.