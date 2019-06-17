Тегеран заявил о готовности закрыть Ормузский пролив

«Если мы решим закрыть для нефти эти воды, мы будем делать это открыто», — таким образом прокомментировал ситуацию начальник Генерального штаба Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери государственному иранскому изданию Fars. Он уточнил, что «если мы решим блокировать проход через проливы, то мы достаточно крепки, чтобы делать это, во-первых, публично, во вторых, перекрыть вообще».

Технически Иран действительно может перекрыть Ормузский пролив. Это может быть сделано путем блокирования проливной зоны силами ВМФ Исламской республики (как действиями надводных, так и подводных сил), с помощью минных постановок, развертыванием в непосредственной близости от пролива частей и соединений военно-воздушных сил, ракетных войск и вплоть до передислокации на прилегающие к фарватерам острова артиллерийских подразделений.

Кроме того, Тегеран может решиться и на затопление на фарватерах крупнотоннажные судов и тем самым блокировать вход-выход из Персидского залива.

В свою очередь, при таком характере действий со стороны Ирана Вашингтон немедленно приступит к полномасштабным боевым действиям против Тегерана, и, в первую очередь, постараются деблокировать важнейшую для мировой торговли нефтью проливную зону и одновременно приступить к нанесению ракетно-авиационных ударов по объектам на всей территории Исламской республики.

Все созданные Ираном препятствия для судоходства в Ормузском проливе будут сравнительно легко преодолены военно-морскими силами США, начиная с боевого траления минных заграждений и заканчивая подрывом инженерными подразделениями Армии США затопленных судов. Несомненно, все варианты разблокирования фарватеров в американских штабах уже прорабатываются и необходимые для этого средства либо изыскиваются, либо уже доставлены на театр военных действий.