В Новосибирске железный забор обрушился на припаркованную Toyota Corolla

В Октябрьском районе владелец припарковал автомобиль Toyota Corolla рядом со стройкой по адресу Добролюбова 162/1. Из-за сильного ветра неукреплённый забор обрушился на машину в Новосибирске.

Очевидец выложил фотографии в группу в социальной сети «ВКонтакте». На снимках видно, как железный забор лежит на капоте припаркованной Toyota Corolla. Автор публикации сообщил, что происшествие произошло в Октябрьском районе по адресу Добролюбова 162/1. Неукреплённый должным образом железный забор, который огораживает стройку, вследствие сильного ветра рухнул на машину. Местный житель также добавил, что подобный инцидент также произошёл на улице Сухарной в Новосибирске.

Подписчики рассказали, что из-за урагана они видели перевёрнутую автобусную остановку и боятся, что ветер может сорвать с их дома крышу.