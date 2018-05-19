В Екатеринбурге две девочки чуть не попали под трамвай

В Екатеринбурге попытка прокатиться на сцепном приборе трамвая чуть не закончилась для двух девочек серьезными последствиями. Они чуть не угодили под колёса встречного вагона общественного транспорта.

О случившемся рассказал один из пользователей Сети в группе в социальной сети «ВКонтакте». В публикации он уточнил, что девочки упали с неподходящего для поездок устройства на трамвае, из-за чего чуть не угодили под колёса встречного транспорта. Неизвестно, были ли они замечены водителям или им просто повезло не попасть под трамвай, но дети не пострадали.

Подписчики группы отмечают, что подобная поездка легко могла закончиться летальным исходом, а девочкам следует играть в игры во дворе своего дома, а не подвергать жизнь риску. Они считают, что дети еще слишком малы для того, чтобы находиться на улице без присмотра родителей, которые возможно уделяют им слишком мало внимания. Для других подобный поступок стал поводом вспомнить своё детство, когда они совершали более безрассудные действия.