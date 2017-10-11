Крым в составе России появился на картах Чехии. В некоторые школы поступили карты, на которых Крым включен в состав РФ.

Недавно в школах Чехии появились обновленные политические карты. В конце 2017 года, по сообщениям издания ac24.cz, некоторые школы приобрели карты, которые отобразили территориальные изменения некоторых стран. Так, Крым был изображен в составе России.

Украина немедленно отреагировала на событие. Правительству Чехии был выражен протест. После того, как Украина выразила свое недовольство, обновленные карты были сняты с продажи. Однако они остались в школах.

Президент Чехии отметил, что в отношении Крыма действуют двойные стандарты, напомнив ситуацию с Косово.