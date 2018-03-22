«Хватит обнажёнки»: Фанаты Анюты Рай раскритиковали извечную тематику её фото

Модель Анюта Рай часто выкладывает в Instagram фото, где частично обнажена. Однако постепенно подобные пикантности фанатам стали сильно приедаться, как сообщает VladTime.

Недавно Анюта Рай показала сразу несколько кадров, где позировала на пляже, будучи одетой в шорты и шлем. Бюст девушка прикрывала руками. Снимки модель сделала на острове Бали, где до недавнего периода у неё был отдых. Интернет-пользователи резко раскритиковали и сам факт пребывания на Бали, и очередную «обнажёнку».

Подписчики отметили, что снимки с этого курорта появляются ежегодно, и они практически одинаковые. Поклонники стали от такого злиться, упрекнув Анюту Рай в отсутствии оригинальности. Характерно, что сейчас, когда модель отправилась в Японию, она практически не добавляет новые снимки. По словам знаменитости, там она предпочитает устраивать прогулки, а не позировать под лучами солнца.