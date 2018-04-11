В омском торговом центре сливную трубу запихнули в унитаз

Жители Омска рассказали об устройстве канализации в одном из торгово-развлекательных центров города. Администрация «АТ-Маркета» решила не идти привычным путём, и устроила слив в один из писсуаров в туалете.

В группе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» неизвестный опубликовал пару снимков, показывающих «интересное» решение для канализации. Одна из сливных труб при помощи гофрированного шланга переходит в писсуар в туалете кинотеатра. Неизвестно, с чем связано нежелание администрации торгового центра прокладывать нормальную систему водоотведения, но труба привлекает внимание посетителей.

В комментариях предположили, что это сделано временно, пока не найдется время и решение для устранения проблемы. Они считают, слив просто сломался, и в скором времени ситуация измениться и гофрированная труба исчезнет из писсуара. Также пользователи Сети уточнили, что туалет расположен на верхнем этаже торгового центра.