Ведущая «Орла и решки» трогательно поздравила мужа с Днём отца

Телеведущая Натали Неведрова не упустила возможность и в очередной раз «похвасталась» перед поклонникам своим «самым лучшим папой» и мужем.

Сегодня в День отца многие звёздные мамы поздравляют своих супругов и отцов своих детей. Не стала исключением и Натали Неведрова, ведущая программы о путешествиях «Орёл и решка. Рай и ад». Мужа Евгения она поздравила и социальной сети, прикрепив к нежной фотографии семейства в окружении золотистых шариков и звёзд трогательное поздравление.

Натали обратилась к мужу со словами: «На свете много есть хороших пап, но самый лучший - наш! С днём отца тебя, любимый». Такое обилие нежности по конкретному поводу часто вызывает у поклонников известных людей восхищение, однако в семейной жизни Натали Неведрой это обычное дело. Супруги проживают в браке с 2014 года, но им до сих пор тяжело поверить, что у них подрастает маленькая дочь.