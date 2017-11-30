Жители штата Калифорния обнаружили в небе НЛО в виде червя

Жители штата Калифорния стали свидетелями необъяснимого явления. Очевидцам удалось зафиксировать на видео странный НЛО, который напомнил червя.

На территории крупного города Сан-Хосе в штате Калифорния очевидцы в небе зафиксировали странный НЛО, который на первый взгляд американцам напомнил червя или трубу. Однако сам объект неизвестного происхождения не падал с неба, а буквально завис в воздухе. Примечательно, что данный НЛО совсем не издавал звуков.

Видеодоказательство уже было передано охотникам за НЛО для детального изучения объекта. Однако теоретики заговора считают, что таким образом, пришельцы посылают на Землю загадочные объекты, чтобы следить за людьми.