Участница музыкального коллектива SEREBRO Ольга Серябкина рассказала об отдыхе на Бали, назвав это место самым лучшим курортом.

Как сообщают журналисты HotGeo, певица написала в Instagram, что снова поехала на этот остров, заявив, что «не может отдыхать» где-то ещё, особенно учитывая длительную работу до этого. По словам Ольги Серябкиной, она всегда возвращается туда, где её было однажды хорошо, чтобы умножить приятные ощущения. Артистка пообещала всем, кто «остался в зиме», согревать своими фотографиями с жарких пляжей.

Поклонники порадовались за Ольгу Серябкину. Некоторые даже опознали место, где певица фотографировалась – восток Бали, отметив, что там прекрасные условия для хорошего времяпровождения, и вспоминая свои поездки на этот курорт.