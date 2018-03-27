Фанаты раскритиковали «лохматого» Евгения Плющенко на фото с Яной Рудковской

Яна Рудковская в своем профиле в Instagram опубликовала фото с отдыха, где на яхте наслаждается солнцем вместе со своим супругом Евгением Плющенко. Однако хейтеры высмеяли «лохматого» фигуриста и назвали его «подкаблучником».

Пользователи Сети раскритиковали внешний вид Евгения Плющенко, а также заявили, что знаменитому фигуристу стоило бы перед отпуском постричься. При этом другие внимательные фанаты заметили, что спортсмену не очень нравится позировать для фото в Instagram, однако Плющенко во всем слушается свою супругу.

«Смотрю я на Женю и вижу что в семье рулит Яна, мужик ведь должен рулить», «Женя, вам этот лохматый образ ну очень не идет», «Красивая пара. Вот только по лицу Жени видно, что не хочет для Инсты фотографироваться», - заявили пользователи Сети.