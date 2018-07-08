Обновленные алгоритмы «ВКонтакте» коснутся «умной» ленты новостей

Об этом рассказал программист-разработчик Андрей Якушев, отметив, что искусственный интеллект будет учитывать интересы и предпочтения пользователя.

С помощью новых алгоритмов, лента новостей владельца аккаунта «ВКонтакте» будет сформирована «под него». При этом, внимание будет акцентироваться на круге общения, использовании приложений, любимых страницах и сайтах. Особой фишкой обновлений будут комментарии, которые помогут поднять рейтинг публикации в ленте.

Pipeline также претерпит необходимые и полезные изменения. Культурные и маркетинговые предпочтения пользователя будут учитываться намного эффективнее за счет новых моделей ранжирования. «Умная» лента новостей предложит не только желаемый, но и самый трендовый контент социальной сети.