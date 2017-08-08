Искусственный интеллект подберет контент для пользователей Play market

Корпорация Google сообщила о внедрении искусственного интеллекта в магазин приложений Play market. Отныне нейросеть будет отвечать за персональный подбор приложений для пользователей. Это новшество уже называют самым главным за последнее десятилетие.

Теперь искусственный интеллект будет предлагать пользователям подборку игр и приложений согласно их предпочтениям, возрасту и полу, местоположению, а также с учетом других персональных факторов.

Ожидается, что новая система рекомендаций контента не только упростит работу с магазином для пользователя, но и позитивно скажется на финансовой стороне работы Play market. Когда речь идет о миллионах приложений и игр, которые скачиваются каждый день, неправильный подбор контента, который в результате не будет скачан, может обернуться огромными убытками.

Известно, что новая система, основанная на искусственном интеллекте, тестировалась Google в закрытом режиме с начала этого года. В компании планируют, что со временем ее использование расширится и на другие разделы Play market.