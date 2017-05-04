Google: пользователям стоит следить за выдачей разрешений приложениям

В ответ на информацию о том, что сторонние разработчики имеют доступ к электронным письмам Gmail, компания Google официально заверила пользователей, что получает доступ к их переписке только в случае запроса от самого пользователя.

В блоге компании глава отдела по защите персональных данных Сьюзан Фрей подробно рассказала о политике конфиденциальности Google и рассказала, что каждый абонент Gmail может проверить, кому и какие разрешения он выдавал. Для этого нужно зайти на страничку Security checkup – там отображены все разрешения пользователя для сторонних приложений. Также с помощью интерфейса странички можно отозвать любое из этих разрешений.

По словам Фрей, компания Google тщательно следит за сохранением конфиденциальности данных своих пользователей. Доступ разработчика к переписке возможен только по просьбе самого клиента, например, когда расследуются утечки информации. Все письма проходят автоматическую обработку с помощью искусственного интеллекта, и это улучшает почтовый клиент. Однако, устанавливая новые приложения, людям стоит внимательно следить, кому и какие разрешения на доступ к информации они дают, заявили в Google. Ранее The Wall Street Journal опубликовала отчет, согласно которому разработчики сторонних приложений имеют доступ к электронным письмам клиентов Gmail. Они якобы просматривают электронную переписку пользователей для обучения алгоритмов своих приложений.