В Екатеринбурге снова образовался 7-этажный гейзер

На перекрёстке улицы Фрунзе и улицы Серова образовался гейзер, кипяток из которого достигает 7 этажа.

Жители Екатеринбурга в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» снова пожаловались на некачественный ремонт труб. Аварийные службы уже несколько раз проводили ремонт участка. 27 июля трубы снова прорвало, и на месте разлома образовался гейзер, который местные жители сняли на видео. Струя горячей воды достигает отметки в 20 метров, а камни и куски асфальта долетают до 5-го этажа ближайшего жилого дома.

Пользователи отметили, что это уже пятый инцидент за последнее время. 3 и 4 мая из-за прорыва трубы на перекрёстке улиц Фрунзе и Серова под землёй оказались несколько автомобилей. Коммунальные службы проводят поверхностный ремонт, но старые трубы не выдерживают напряжения и лопаются под напором воды с завидной регулярностью. Комментаторы уверены, что поломки будут продолжаться до полной замены оборудования.