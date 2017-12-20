Специалисты определили новую тактику террористов

Специалисты определили новую тактику действий террористов. Раскрыть ее помогло предотвращенное нападение на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии.
В ночь на 6 января боевики попытались атаковать российскую военную базу с помощью 13-ти беспилотных аппаратов (дронов). Предположительно, к нападению причастна группировка «Ахрар аш-Шам» (запрещена на территории РФ).
Аппараты были собраны в кустарных условиях. Основными материалами послужили полиэтилен, скотч и деревянные детали. Несмотря на кажущуюся простоту, в устройствах были обнаружены сложные механизмы, которые террористы сами разработать не могли.
Дмитрий Родионов, эксперт в военном деле, прокомментировал данный факт: «думаю, не одному мне кажется, что самостоятельно они вряд ли могли создать подобные устройства и технологии управления ими». Специалист выразил свою догадку о том, что террористам некто помогает. Скорее всего, это те же лица, что финансируют и вооружение.
Также он назвал этот шаг новой тактикой. И отметил, что чем меньше у боевиков остается подконтрольных территорий, тем изобретательней становятся их способы борьбы. Масштабные военные действия закончились. Сейчас начался самый опасный период – мелкие вылазки террористов, атаки смертников и другие единичные боевые операции. Но от этого они не стали безобиднее. Наоборот, отследить и предупредить такие действия сециалистам становится сложнее. Например, дроны не всегда удается отследить по радарам. Предотвращение атаки на авиабазу, конечно, является успехом, но не стоит этим гордиться. Война еще не окончена.
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