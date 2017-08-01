Норвегия назвала себя «глазами и ушами» Запада на северных рубежах России. Об этом в интервью изданию Washington Post сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

Премьер Норвегии сейчас находится с визитом в США. Америку она назвала важнейшим союзником. Поэтому основная миссия Сульберг – укрепление отношений между странами в сфере безопасности и экономики.

Премьер-министр в интервью затронула тему вмешательства российских спецслужб в выборы США 2016 года. Она заявила, что этот вопрос касается всех. Данный инцидент подтолкнул страны ЕС принять меры безопасности у себя, чтобы быть готовыми к подобным ситуациям.

Кроме того, что Вашингтон – это наиболее важный союзник, Сульберг заверила, Норвегия является «глазами и ушами» Запада на северных рубежах России. Так она подчеркнула важность сотрудничества западных стран с Норвегией.

Помимо этого, премьер коснулась темы санкций и важности их соблюдения.