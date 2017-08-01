Премьер Венгрии подверг критике ЕС за антироссийскую политику

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в правильности действий ЕС в адрес России. Он считает, что Европа должна больше стремиться к сотрудничеству с восточным соседом.









Венгерский премьер в интервью одной из немецких газет выступил с критикой по отношению к политике в адрес ЕС. По его мнению, политика Европы является неправильной из-за своей однобокости, Орбан считает, что необходимо действовать не только с позиции силы, но и больше сотрудничать с Кремлем. Также он заявил, что сейчас на Западе принято отрицательно высказываться о России, в то время как хорошие слова могут стать причиной неприятностей.



Виктор Орбан также выразил недовольство монополией главных членов ЕС на принимаемые решения, которые обязательно голосуют за новые санкции против России. Он отметил, что Венгрия не пользуется правом вето ради сохранения единства ЕС.