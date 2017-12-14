Песков: параметры встречи лидеров России и КНДР пока не определены

Конкретная дата и место встречи лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына пока не определены. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что во время официального визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Северную Корею российский дипломат передал корейскому лидеру приглашение Путина посетить Россию. В качестве одного из вариантов этой встречи рассматривается площадка Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре на базе Дальневосточного федерального университета.

Насколько корейской стороне будет удобен такой вариант, пока не известно, нужна его проработка по дипломатическим каналам, заявил Песков. В то же время он рассказал, что встреча двух лидеров на саммите ШОС в Китае в начале июня «не прорабатывается». Песков также сообщил, что Владимир Путин не получал ответного послания от Ким Чен Ына после визита российской делегации в Пхеньян.

Напомним, Сергей Лавров провел 31 мая переговоры с главой МИД КНДР, а также официальную встречу с председателем госсовета страны Ким Чен Ыном. При этом Лавров стал первым представителем России, который встретился официально с лидером Северной Кореи.