Китайский МИД назвал визит Путина абсолютным успехом

Официальный визит Владимира Путина в Китай стал новым мощным толчком для развития двусторонних отношений между Москвой и Пекином. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Он также назвал нынешний визит Путина абсолютным успехом, а самого президента РФ – самым узнаваемым в Китае зарубежным лидером, который сделал огромный личный вклад в развитие межгосударственных отношений. По мнению дипломата, проведенные в ходе визита встречи и подписанные документы выведут эти отношения на более высокий качественный уровень. За время визита российский и китайский лидеры определили направление дальнейшего сотрудничества, побывали на подписании 14 документов о совместной работе госкомпаний двух стран, а также обсудили множество проблем глобальной мировой политики.

Владимир Путин был награжден орденом дружбы – высшей государственной наградой КНР, которой может быть удостоен иностранный подданный. В свою очередь, после завершения официального визита в Китай и участия в саммите ШОС президент России поблагодарил китайскую сторону и лично председателя республики Си Дзиньпиня за чрезвычайно теплый, дружеский прием и результативность работы.

Официальный визит российского лидера в КНР состоялся с 8 по 10 июня.