КНДР пока не подтвердила приезд Ким Чен Ына на ВЭФ

Официального подтверждения приезда Ким Чен Ына на Восточный экономический форум в сентябре этого года пока нет. Об этом рассказал журналистам Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, корейская сторона пока не определилась с ответом на приглашение Москвы. Как только появится конкретная информация, в Кремле пообещали довести ее до ведома журналистов.

А вот что касается американского президента Дональда Трампа, его приезд во Владивосток не планировался и не ожидается, заявил Песков.

Напомним, ВЭФ начнет свою работу 11 сентября во Владивостоке. Принять участие в нем планировал японский премьер-министр Синдзо Абэ, также приглашение посетить форум получил корейский президент Мун Чжэ Ин. Кроме того, уже имеются подтверждения, что в работе ВЭФ примут участие представители девятнадцати стран мира. В их числе – США, Канада и Великобритания, а также страны восточного региона – Япония, Индия, Китай.

Ранее стало известно, что во Владивостоке на полях ВЭФ возможна встреча лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Восточный экономический форум впервые провели в 2015 году. В 2017 году на ВЭФ заключили более 200 различных соглашений на сумму почти в 2,5 триллиона рублей.