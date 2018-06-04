Песков рассказал подробности о поездке Путина на свадьбу в Австрию

Владимир Путин уже подготовил подарок к свадьбе главы австрийского МИД, однако что именно российский лидер подарит молодоженам, пока что держится в секрете.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, свадьба главы внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера будет частным мероприятием. Поэтому не будет подчиняться протоколу и особо освещаться журналистами. Российский президент был приглашен на свадьбу во время своего последнего визита в Вену, и принял его «с удовольствием». Песков также сказал, что это не первое частное мероприятие, которое посетит глава государства, хоть и затруднился привести другие примеры.

А вот что именно российский президент подарит молодоженам, остается секретом. Известно лишь, что Путин всегда тщательно выбирает подарки и стремится, чтобы они имели особый смысл для тех, кому они предназначаются.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин побывает на свадьбе Карин Кнайсль, остановившись в Австрии по дороге на официальную встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель - она состоится в субботу.