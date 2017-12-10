National Interest: вернуть Крым в Украину у Киева нет шансов

Пытаться вернуть полуостров в состав Украины против воли большинства его жителей издание считает нереальным.

В своей статье о Крыме политический обозреватель National Interest Дуг Бэндоу изложил для американских читателей историю полуострова, который Российская империя отвоевала у турков два века тому назад. Он подчеркнул, что эта территория оставалась в составе Советского Союза до 1954 года, когда Никита Хрущев передал ее Украине для укрепления авторитета Москвы и удовлетворения собственных амбиций. Кроме того, аналитик подчеркивает, что на момент референдума 2014 года большинство населения Крыма по-прежнему составляли этнические русские. Они хотели воссоединения с Россией и высказались об этом на референдуме. Поэтому шансов вернуть себе полуостров без согласия его жителей у Киева нет, считает Бэндоу. Крым не отдаст ни президент Путин, ни его преемники, подчеркивает он.

Автор статьи также привел примеры многочисленных вмешательств США и их союзников в ситуацию в других странах (например, отделение Косово против воли сербов, вооруженную операцию в Ираке и другие), а также назвал экономические санкции в отношении России неработающими и неэффективными.