Лукашенко объяснил, могут ли Россия и Белоруссия объединиться

По мнению президента Белоруссии, две страны смогут объединиться, но вопрос в том, готовы ли к этому их жители двух стран.

Вопрос суверенитета в разговоре с Путиным не поднимался, так как «это святое», подчеркнул Лукашенко.

Белоруссия в деле интеграции готова идти настолько далеко, насколько на это готова Россия, однако вопрос суверенитета — «это святое», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Для меня независимость — это понятие относительное, — сказал белорусский лидер. — Ни одно государство — примером тому Китай является — никогда не разговаривает о суверенитете. Поэтому нет у нас проблем с суверенитетом». Лукашенко отметил, что в этом контексте стороны исходят из того, что «сегодня есть два государства».

«Зачем нам поднимать вопросы суверенитета России и Белоруссии? Это икона, это святое, — добавил он. — Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы». Президент Белоруссии отметил, что две страны могут объединиться, и спросил, готовы ли к этому россияне и белорусы.