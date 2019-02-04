Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подтвердил свое намерение идти на диалог с Путиным

Комик, шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что Украине придется идти на переговоры с Россией ради прекращения войны на Донбассе, однако не ценой территориальных уступок. Об этом комик сказал в прямом эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1".

Известный шоумен считает, что избежать переговоров Украины и России не удастся. Для него Главная цель в вопросе решения проблемы войны на Донбассе – это сохранить жизнь. А для этого нужно идти на переговоры. По его словам, первый шаг к прекращению войны – это прекращение огня, а сделать это возможно только путем переговоров. Причем необходимо стол переговоров расширить - привлечь Британию и США. Как сообщают источники, 26 февраля Зеленский провел встречу со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и послом США в Украине Мари Йованович. Сейчас социологические опросы свидетельствуют о лидерстве Владимира Зеленского в президентской гонке 2019 года. Ранее сообщалось, что предвыборная кампания Зеленского стоит 1,5 млн гривен в день.