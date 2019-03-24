Николас Мадуро призвал военных Венесуэлы готовиться к вторжению США

Венесуэльский лидер заявил об этом, выступая перед пятитысячным контингентом военной базы, находящейся в штате Кохедес. Это произошло после очередной неудавшейся попытки вооружённого переворота.

Николас Мадуро отметил, что США нацелились на богатства Венесуэлы и сейчас ими ведётся «неконвенциальная война для ослабления страны». Одновременно, президент призвал военных Венесуэлы готовиться и к возможному прямому военному вторжению Соединённых Штатов.

Мадуро особо подчеркнул, что США вкладывают огромные средства, для того, чтобы расколоть венесуэльскую армию изнутри. Для этого создаются группы из предателей родины. Недавно, продолжил президент, одна из таких проявилась в центре Каракаса. У них на вооружении были пулемёты и винтовки, которые они направили на собственную армию и на народ Венесуэлы.

Венесуэльский лидер призвал всех «держать ухо востро с этой пятой колонной и с теми, кто готов продать родину. В то же время он высказал уверенность, что горстке предателей не удастся посрамить ни честь, ни единство, ни образ венесуэльской армии в глазах народа страны и всего мира.

США, в свою очередь, намерены, с его слов, снова колонизировать всю Латинскую Америку вместе со странами Карибского бассейна.

В Кохедес вместе с Мадуро прибыло и всё высшее руководство Вооружённых сил Венесуэлы. Тем самым они продемонстрировали свою верность президенту.

Провал очередной попытки переворота официально признал и Гуайдо. Он рассчитывал, что военные его поддержат.