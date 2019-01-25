Россия может покинуть Европейскую конвенцию по правам человека

Россия, возможно, покинет Европейскую конвенцию по правам человека и Совет Европы. По словам постпреда при СЕ Ивана Солтановского, такого поворота событий можно ожидать, если не будет урегулирован конфликт.

Сейчас политики рассматривают несколько вариантов развития событий, которые не исключают уход России из Совета.

Солтановский отметил, что Москва благодарна СЕ за помощь в развитии и изменение правовой системы страны, благодаря опыту государств, входящих в Совет, удалось гуманизировать судопроизводство в России и дать толчок для развития российского образования.

Но, как заявил постпред, сейчас СЕ переживает глубокий кризис. Нарушен принцип суверенного равенства государств. Напомним, конфликт с Советом Европы начался в 2014-2015 годах, когда россиян лишили некоторых прав из-за ситуации с Республикой Крым. Москва объявила, что больше не будет принимать участие в заседаниях из-за таких условий.