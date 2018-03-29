Анархисты напали на резиденцию посла США в Афинах

Анархисты в ночь с 14 на 15-е мая напали на резиденцию посла США Джеффри Пайетта, которая находилась в Афинах. Данная анархистская группировка зовёт себя «Рубикон» как было определенно с видео которое записывал на камеру один из участников.

Видео снималось с камеры «GoPro», которая крепилась к мотоциклетному шлему одного из нападавших. На видео видно, как группа мотоциклистов, порядка десяти человек, подъехали к резиденции и произвела свой акт вандализма. Участники группировки закидывали резиденцию краской, бутылками и дымовой шашкой. В конце видео они назвали свою акцию ответом на давление США по делу Димитриса Куфонтинаса, который являлся главой террористической организации и был осужден на 11 пожизненных сроков.

Пайетт заявил, что данное происшествие является «детским актом вандализма» и никакого отношения к мирному протесту не имеет. Также мистер Пайетт сообщил о своей готовности к сотрудничеству с греческими властями дабы виновные были наказаны в соответствии с законом.

Восемь участников нападения уже были задержаны и доставлены в местное отделение полиции.