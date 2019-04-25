«Путин хочет видеть сам»: Президент РФ прибыл в Ахтубинск, чтобы лично ознакомиться с новыми образцами вооружений

Предусмотрено его посещение 929-го Государственного лётно-испытательного центра. Он носит гордое имя Чкалова.

Таким образом, Владимир путин хочет лично ознакомиться с новыми образцами вооружений РФ. Это, видимо, его основная цель, по которой он прибыл в Ахтубинск.

По его инициативе, оборонные совещания должны проводиться на местах. Их майская серия проводится в Астраханской области и начинается в городе Ахтубинск.

«Борт номер один» в финальной стадии его полёта сопровождался шестёркой истребителей Су-57. Во время своего полёта они продемонстрировали все свои возможности, чтобы Путин не усомнился в силе российского оружия и российских лётчиков.

Предполагается, что Путин при визите в Ахтубинск лично ознакомится с различными модификациями боевых самолётов, относящихся к маркам Су и Миг. Помимо того ему будет показано действие новейших российских летательных беспилотных аппаратов.

Однако, главным может стать не это. Не исключено, что президент России намерен лично осмотреть перспективный ракетный комплекс «Кинжал».

По сути, он является убийцей целых авианесущих группировок США, и уже вызывает у них страх.

Президент Путин хочет лично ознакомиться с его возможностями.

Такие сведения были предоставлены Дмитрием Песковым, являющимся рупором Кремля.

Также глава России намерен заслушать доклады руководителей Астраханской области о том, как она развивается, и какие планы на дальнейшее.

После этого Путин намерен возвратиться в Сочи.

Все предыдущие мероприятия идут «в струе» того, что именно Путин предложил проводить оборонные совещания с выездом на сами оборонные объекты.

Иначе говоря, отрывайте жопы от тёплых кресел и давайте по России. Тем более, когда это касается вопросов обороны.

Сложно представить, что Путину, попытаются «впарить» возможности, которыми новое российское вооружение не обладает. Президент к этому очень чувствителен.

Это – мощь России. Её нужно понимать конкретно, когда проводятся переговоры с «партнёрами».