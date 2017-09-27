Король Саудовской Аравии созвал экстренный саммит арабских лидеров

Причиной этому стала диверсия неизвестных против танкеров, следующих рядом с берегами ОАЭ. Помимо того, произошло нападение на две станции в самой Саудовской Аравии, занимающиеся перекачкой нефти.

США, в лице своих спецслужб, уверены, что за этим стоят силы, которые симпатизируют Тегерану или работают на него. Король Саудовской Аравии Сальман после этого созвал экстренный саммит арабских лидеров. Отношения ОАЭ с Ираном резко обострились.

Сальман, носящий титул «Хранителя двух благородных святынь» и являющийся главой в Саудовской Аравии, выступил с призывом к арабским лидерам провести экстренный саммит в Мекке. Предположительно, он должен состояться 30 июня.

Эта дата известна тем, что в Мекке на неё уже запланирована встреча на самом высшем уровне с участием глав государств Организации исламского сотрудничества.

МИД Саудовской Аравии уже выступил с комментариями по этому вопросу. С его слов, Эр-Рияд не стремится к тому, чтобы в регионе началась война. С его стороны будут предприняты все усилия для того, чтобы её предотвратить.

В то же время, если война «будет выбрана другой стороной», Саудовская Аравия применит «всю силу и решительность».

МИД ОАЭ потребовало, чтобы мировое сообщество запретило Тегерану «сеять хаос». Помимо того, по отношению к властям этой страны должны быть заняты более жёсткие позиции.

Ряд политологов уже отметили следующий момент. О том, что в ближайшие дни возможны иранские атаки на коммерческие или военные суда рядом с ОАЭ, предупредили США.

Чудесная работа разведки или предвидение. Через несколько дней произошла атака неизвестных (стоит подчеркнуть отдельно) на четыре танкера, которые следовали рядом с территориальными водами Саудовской Аравии.

Два из них шли под флагом ОАЭ.

После этого Вашингтон выступил с заверением, что это была запланированная провокация со стороны Тегерана.

В связи с этим не лишним будет вспомнить, что Эр-Рияд, всецело поддержал решение США об одностороннем выходе из ядерной сделки с Ираном. В ОАЭ полагали, что Тегеран воспользовался предоставленной ему паузой для того, чтобы продолжать совершенствование своих баллистических ракет, способных нести ядерные заряды.

Если нападение на территории Саудовской Аравии вполне могли совершить хусиды, то, зачем Ирану нападение на танкеры остаётся очень большим вопросом. На который может последовать ещё один вопрос, а был ли мальчик.

Ряд экспертов не исключают, что эта провокация произошла как то очень своевременно и в пользу совершенно других политических сил. Напряжённость в регионе вновь стала нагнетаться. Смогут ли разобраться лидеры арабских государств в этом вопросе на своём экстренном саммите, покажет время.