Прокуратура завела дело на Порошенко

Госбюро расследований по преступлениям приняло заявление, поданное на Петра Порошенко, которое было составлено Андреем Портновым, экс-соратником Виктора Януковича.

По мнению Портнова Порошенко причастен к государственной измене и намеренно принимал решения, которые ставили под угрозу безопасность страны и всего украинского народа. В заявлении указано, что экс-глава государства, осознавая все риски, руководствуясь личными мотивами и убеждениями, отдал приказ на проход украинских кораблей в Керченском проливе, таким образом, намеренно провоцируя конфликт с целью высокого резонанса и дальнейшего переноса выборов президента Украины. Вследствие политических игр Порошенко, по словам Портнова, украинские моряки в данный момент находятся в российских СИЗО. Судна, на которых они передвигались по направлению из Одессы в Мариуполь отбуксированы в порты Крыма и передаче украинской стороне не подлежат. В заявлении Портнова так же указаны фамилии ближайшего окружения бывшего президента, среди них и глава заместитель главы администрации президента Алексей Филатов, а так же глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Пашинский.