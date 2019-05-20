Ляшко считает назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным

Олег Ляшко – лидер парламентской фракции в Верховной Раде Украины назвал назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным.

Напомним, что 22 мая новый президент провел ряд кадровых назначений, в том числе и в силовом блоке – сменил начальника Генерального штаба ВСУ и назначил первым заместителем главы СБУ Ивана Баканова.

Новый заместитель силового ведомства - земляк Зеленского из Кривого рога. Окончил московскую Академию труда, социальных отношений и туризма. Ему 45 лет.

Баканов является одним из учредителей студии «Квартал 95» и лидером партии «Слуга народа». Был начальником штаба Зеленского во время мартовских выборов.

Ляшко считает, что назначение Баканова незаконно. Так как, согласно законодательству, заместители главы СБУ назначаются президентом по представлению руководителя СБУ. Такого представления, по его информации, нет. Это значит, что назначение Зеленского неконституционное. «Это узурпация власти», - заявил Ляшко.

Ляшко проявляет свой эпатаж с первого дня президентства Зеленского. На инаугурации он выкрикивал из зала, во время встречи президента с лидерами партий отказывался сдать свой телефон, теперь последовали его заявления.