Российский политолог пожелал развала «бандеровской» власти на Украине

За свои слова он был назван «конченным идиотом». Громкий инцидент случился в эфире телеканала «Россия».

Российский дипломат, доктор исторических наук, доцент, политический эксперт – Николай Платошин резко высказался относительно новой власти на Украине. Как оказалось, «он» не желает добра Украине, а желает развала «бандеровской власти».

Платошин уверен, что новый президент Украины Владимир Зеленский ведёт своё государство к краху и за это «он» сядет.

На заявление своего российского коллеги ответил украинский политолог Александр Семченко. По его мнению, Платошин – «конченный идиот», а его высказывание не более чем «маразм». Он также добавил, что именно из-за таких людей как его оппонент обостряется ненависть к России на Украине.

При этом во время словесной дуэли коллеги кратковременно обсудили жён друг друга, а после фразы «конченный идиот», которую озвучил Семченко в адрес Платошина, последний покинул место перепалки. Интересно, что по пути россиянин останавливался и молча указывал рукой в сторону украинца, который продолжал говорить.

Отметим, что скандал «разразился» после того как Платошин прокомментировал возвращение украинского гражданства Михаилу Саакашвили (бывшему президенту Грузии) и высказался о посещении Зеленским Донбасса. Инцидент произошёл в эфире передачи 60 минут.



